Mourinho hoopt op Romelu Lukaku voor Manchester Derby

Manchester United-coach José Mourinho hoopt zijn aanvaller Romelu Lukaku speelklaar te krijgen voor de stadsderby van zondag tegen Manchester City, op de twaalfde speeldag in de Premier League.

De spits werd de voorbije week niet geselecteerd door Mourinho voor de competitiewedstrijd tegen Bournemouth en de Champions League-match tegen Juventus. “Er bestaat een kans - de wedstrijd is pas over twee dagen - dat Romelu speelklaar geraakt”, vertelde Mourinho vrijdag op de persconferentie. Vrijdagmiddag werd de Belgische topschutter aller tijden alvast opgenomen in de 25-koppige selectie van Roberto Martinez voor het Nations League-tweeluik tegen IJsland en Zwitserland. Ook de bondscoach wacht echter nog het weekend af om te zien of hij op zijn aanvaller kan rekenen. “Pas maandag nemen we daaromtrent een definitieve beslissing.”

Lukaku aast op speelminuten bij United, waar hij al sinds 15 september zonder doelpunten zit. Aan de overzijde deelt ook City in de blessurelast, want Pep Guardiola moet onder meer Kevin De Bruyne missen, terwijl er achter de namen van Nicolas Otamendi en Ilkay Gündogan vraagtekens staan. De derby valt echter vroeg op het seizoen en verontrust de Citizens niet al te veel. “De derby betekent veel voor de supporters en is altijd speciaal, maar het is nog maar november. Het duel in de terugronde op Old Trafford wordt misschien belangrijker”, bekende Guardiola, die met leider City 29 punten sprokkelde uit 11 wedstrijden, negen punten meer dan de stadsrivalen, die daarmee niet verder komen dan de zevende plaats.

United incasseerde dit seizoen in de Premier League al achttien tegentreffers, te veel voor een club die de bovenste regionen van het klassement als ambitie heeft. Aan karakter evenwel geen gebrek, want al vier keer werden er in de Premier League na een achterstand toch nog punten gesprokkeld. Ook woensdag in de Champions League op bezoek bij Juventus werd in de slotfase een 1-0 achterstand nog omgebogen in een 1-2 overwinning. “Wij hebben een team dat nooit opgeeft. We vechten altijd terug”, aldus Mourinho. “Maar als we nog vaak op achterstand komen, zal er een dag aanbreken dat we die niet meer ongedaan kunnen maken. Het komt er dus op aan de wedstrijden met de juiste ingesteldheid vanaf minuut één te starten. Ik merk echter dat het team daarin volwassener aan het worden is.”