Zoon pluimt eigen moeder en steekt ze met smoesje in leegstaand huis: “Interpol zoekt je en je ex gaat je vermoorden”

Zwijndrecht - De 30-jarige Yves P. uit Zwijndrecht staat in Antwerpen terecht voor het oplichten en folteren van zijn moeder. Hij had de vrouw elf jaar lang leugens verteld om haar geld af te troggelen. Om haar helemaal financieel te kunnen leegzuigen, bracht hij haar in een leegstaande woning onder, waar ze in erbarmelijke omstandigheden moest overleven.

Een neef had op 22 mei 2018 ontdekt dat het slachtoffer was ondergedoken in een leegstaande woning aan de Koning Albertstraat in Zwijndrecht. Haar zoon had haar verteld dat ze gezocht werd door Interpol en dat haar ex-man haar dood wilde.

“Het slachtoffer woonde daar al 106 dagen in erbarmelijke omstandigheden: er was geen warm water, er stonden geen meubels en ze sliep op het kussen van een tuinstoel. De beklaagde kwam haar één keer per maand opzoeken en gaf haar dan 50 euro voor boodschappen. Ze mocht enkel naar buiten om eten te kopen. De vrouw was compleet geïsoleerd en tekende bloemen om niet gek te worden. Toen ze haar vonden, woog ze nog maar 39 kilo”, stelde procureur Tamara Muylle.

‘Rechtenstudies’

Het verhaal dat zijn moeder gezocht werd, bleek niet het enige dat Yves P. verzonnen had. Hij had het slachtoffer eerst jarenlang wijsgemaakt dat hij rechten studeerde en regelmatig naar het buitenland moest voor opleidingen en cursussen. Hij toonde de vrouw brieven van professoren die hem een “briljant student” noemden. De trotse moeder betaalde hem iedere maand 2.000 euro, maar een diploma kreeg ze nooit te zien. Na zijn ‘studies’ kwam hij bij haar aankloppen voor zogenaamde extra uitgaven in het kader van zijn ‘werk’. Hij peuterde ook geld los voor fictieve medische kosten en allerlei andere zaken om zijn luxueuze levensstijl te financieren.

Zijn moeder was trouwens niet het enige slachtoffer: de beklaagde had in oktober nog een werkstraf van 100 uur gekregen, omdat hij met vervalste documenten zijn vriendin zes jaar lang had voorgehouden dat hij een goed betaalde job had en er warmpjes in zat.

Vrijspraak

Zijn verweer: P. “had een ongelukkige jeugd” en was de speelbal in de vechtscheiding van zijn ouders geweest. Het openbaar ministerie vorderde voor de “schokkende en gruwelijke feiten” vijf jaar cel.

De verdediging vroeg de vrijspraak voor de oplichting, omdat niet kan aangetoond worden of en hoeveel geld hij precies gekregen had. Volgens de advocate van het slachtoffer had zij echter alle bedragen bijgehouden in een boekje. De verdediging vroeg voorts om de feiten van ‘foltering’ te herkwalificeren naar de minder zware tenlastelegging van ‘onmenselijke behandeling’.

“Het slachtoffer kon gaan en staan waar ze wilde. De deur was niet op slot. De 50 euro die hij haar gaf, was inderdaad een aalmoes, maar ze had ook nog 20.000 euro op spaarrekeningen staan die ze kon aanspreken. Mijn cliënt is niet de baarlijke duivel, zoals hij hier door de procureur wordt afgeschilderd. Hij heeft spijt en beseft dat hij een persoonlijkheidsproblematiek heeft, waarvoor hij zich wil laten behandelen. Ik vraag daarom een probatie-uitstel”, pleitte meester Julie Baetens.

Vonnis op 23 november.