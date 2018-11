14 jaar geleden verloor Nancy haar zoontje, sindsdien zet ze zich in voor nabestaanden: “Er is een leven voor en een leven na zijn dood”

Wevelgem - Een leven voor en een leven na de dood van haar zoon. Zo omschrijft Nancy het zelf. Veertien jaar geleden stierf haar zoontje Robbe (8). En vandaag geeft de vrouw nog steeds lezingen over hetgeen haar overkwam. “Ik probeer er iets positiefs uit te halen.”

Veertien jaar geleden verloor Nancy Cappelle (50) uit Wevelgem haar toen achtjarige zoon Robbe. Het jongetje stierf bij een treinongeval. Sindsdien houdt zijn moeder voordrachten over het proces waar ze door moest. Zoals gisteren voor een zaal vol politiemensen in Brugge, waar de tiende verjaardag van het team slachtofferhulp gevierd werd. “Ik werd na het ongeval niet goed opgevangen door de politie. Maar er zijn de afgelopen jaren enorm veel stappen gezet in het opvangen van slachtoffers. De politie heeft de rol van slachtoffers naar waarde geschat. En dat is een gigantische stap vooruit”, zegt ze.

Een leven voor en een leven na

Voor Nancy is er een leven voor en een leven na het overlijden van Robbe. Die bewuste dag in februari 2014 begon nochtans geweldig. De kleine Robbe was vroeger opgestaan en had de hele tafel voor het gezin met vijf kinderen gedekt. “Ik vroeg hem nog waarom hij dat gedaan had. Op een gewone weekdag. Maar door zijn gebaar hebben we die ochtend wel allemaal samen ontbeten. De laatste keer.”

Foto: tlg

Robbe ging ’s avonds met zijn fiets naar de muziekles. Aan de spooroverweg - zonder slagbomen - aan de Weggevoerdenstraat in Wevelgem ging het echter mis. Het belsignaal ging en Robbe liet de trein geduldig passeren. Maar toen hij overstak werd hij gegrepen door een tweede trein. Die uit de andere richting kwam. “Toen ik thuis kwam, riep mijn man dat ik moest komen. Er was iets met Robbe. Ik dacht eerst aan een valpartij, maar toen ik binnen kwam zaten daar twee vrouwen. Zij waren van de politie. Ik wist meteen waarvoor ze kwamen.”

Die eerste ervaring met slachtofferhulp was voor Nancy niet bepaald positief. Zij wilde onmiddellijk naar de plaats van het ongeval. Ze wilde haar zoon zien, hoe gruwelijk het zicht ook zou zijn. “Maar dat werd me geweigerd. Ze vreesden dat ik emotioneel zou reageren. Ik was net mijn kind kwijt, natuurlijk zou ik emotioneel reageren! Die mensen redeneerden vanuit hun eigen gevoelswereld. Maar voor mij lag het helemaal anders. Als ik toen iemand had gehad die me op mijn rechten had gewezen dan zou het allemaal anders verlopen zijn. Maar helaas, dat was toen nog niet zo uitgebouwd.”

Doos vol herinneringen

Nancy besloot om het zelf beter te doen. Ze ging een cursus volgen om slachtoffers na traumatische ervaringen te begeleiden. Ze hielp mee aan een kinderboek over rouwen en verzorgt momenteel de sterfbegeleiding in een woonzorgcentrum. “Ik ben helaas een ervaringsdeskundige en weet waar die mensen voor staan. En ik wou vermijden dat iemand opgevangen zou worden zoals dat bij mij gebeurde. Ik vind het enorm belangrijk om te luisteren naar wat nabestaanden zélf willen. Ook kinderen. Het wordt vaak onderschat hoe veerkrachtig die zijn.”

De positiviteit waarmee Nancy in het leven staat, greep de ganse zaal vol politiemensen aan. Gewapend met een doos vol herinneringen aan Robbe toont ze aan hoe ze verder ging. “Op de dag van zijn dood heb ik hem beloofd dat ik elke dag gelukkig zou zijn. Al moest ik daar soms heel hard mijn best voor doen. Ik wil iets positiefs uit zoiets ergs halen. En op deze manier laat ik Robbe ook verder leven.”

Een prachtig gebaar na de begrafenis van het jongetje toonde die ingesteldheid al aan. Nancy liet toen kerstkaartjes maken die gebaseerd waren op het rouwprentje. Die ging ze persoonlijk bij alle mensen die op de begrafenis aanwezig waren in de bus steken. “Ik reed heel Wevelgem rond op mijn fiets”, zegt ze. “En de volgende dag zag ik die kaartjes overal aan de ramen hangen. En dan weet ik: Robbe is hier zeker nog aanwezig.”