Vlaams Belanger zet stap opzij om coalitie te kunnen vormen in Grimbergen: “Dit valt me heel zwaar”

Grimbergen - Er lijkt niets nog een coalitie tussen Vernieuwing, N-VA en Open VLD in de weg te staan in Grimbergen nu Luk Raekelboom, een werknemer van Vlaams Belang die verkozen werd op de lijst van Vernieuwing, beslist heeft om als onafhankelijke te gaan zetelen. “Het getuigt van grote klasse dat hij deze keuze gemaakt heeft”, zegt lijsttrekker Bart Laeremans.

Na de gemeenteraadsverkiezingen was onrust ontstaan in Grimbergen over het cordon sanitaire omdat zeker één gemeenteraadslid van de lijst Vernieuwing, Luk Raekelboom, een lidkaart van Vlaams Belang heeft en voor de partij werkt. Datzelfde Vernieuwing, dat de grootste partij in Grimbergen werd, wilde samen met N-VA en Open VLD een nieuw bestuur vormen, maar Open VLD weigerde om in een coalitie te stappen met Raekelboom.

De lijsten kwamen niet tot een vergelijk, dus besliste Raekelboom zelf de knoop door te hakken. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen in de Grimbergse gemeenteraad, maakt hij vrijdag bekend. Het struikelblok voor de coalitievorming is daarmee van de baan, waardoor niets een coalitie nog in de weg lijkt te staan.

“Onbegrijpelijke beslissing”

“Op 26 oktober werden we geconfronteerd met een onbegrijpelijke beslissing van de statutaire commissie van de partij Open VLD”, zegt Raekelboom vrijdag. “Blijkbaar ben ik de struikelsteen die zou verhinderen dat er in Grimbergen een coalitie tot stand komt tussen onze lokale partij Vernieuwing en de Grimbergse fracties van Open VLD en N-VA. Door mijn engagement en tewerkstelling bij de partij Vlaams Belang zou een coalitie met Vernieuwing neerkomen op een doorbreking van het cordon sanitaire, waardoor de zes raadsleden van de Grimbergse Open VLD uit hun partij zouden gezet worden.”

Raekelboom werd door Open VLD voor de keuze gesteld: zijn mandaat opgeven, als onafhankelijk raadslid zetelen of zijn job opzeggen. “Mijn werk opgeven, daaraan kan en wil ik onmogelijk tegemoet komen. Ook de mogelijkheid om mijn mandaat niet op te nemen, is voor mij geen optie: ik kan de 434 kiezers die mij een voorkeurstem gaven, niet in de steek laten. Overigens drong ook niemand bij Vernieuwing erop aan om mijn mandaat te laten vallen. Om de nieuwe coalitie een kans te geven, bleef er dus maar één optie meer over, met name gaan zetelen als onafhankelijke. In deze omstandigheden is er rationeel geen andere beslissing mogelijk dan uit de fractie van Vernieuwing te treden, ook al valt deze beslissing mij op velerlei vlakken, zeker ook menselijk, ontzettend zwaar.”

“Grote klasse”

“Het getuigt van grote klasse dat Luk deze keuze heeft gemaakt en vrijwillig een heel moeilijke rol op zich neemt”, zegt Bart Laeremans, lijsttrekker van Vernieuwing. “Maar er is één ding dat niemand ons ooit zal kunnen afnemen: de intense vriendschapsband tussen de ploeg van Vernieuwing en Luk zal niet verdwijnen. Net zomin als onze grote dankbaarheid voor zijn jarenlange inzet en zijn uiterst moedige gebaar van zelfopoffering.”