Tweedeklassers overwegen naar rechtbank te stappen na nieuws over Moeskroen: “KBVB keek de andere kant uit”

Een spelersmakelaar mag een club niet in de handen hebben maar niemand bij de KBVB achtte het ooit bewezen dat de Israëlische spelersmakelaar Pini Zahavi daadwerkelijk de eigenaar was van Moeskroen. Behalve dan Pierre François, zo blijkt uit documenten van Football Leaks die De Standaard kon inkijken. In mailverkeer met AS Monaco, twee jaar geleden kandidaat-overnemer, liet de CEO van de Pro League weten dat kopers zich tot Zahavi moesten wenden. Dat de Pro League een jaar eerder de andere kant opkeek toen de licenties werden uitgereikt, komt hard aan bij clubs die ten voordele van Moeskroen degradeerden naar 1B. Onder meer OHL en Westerlo overwegen (opnieuw) juridische stappen.

LEES MEER. CEO Pro League weer in opspraak: hij wist dat Moeskroen in handen was van makelaar terwijl dit eigenlijk verboden is.

“In januari 2017 bleek al dat Moeskroen de licentie in 2016 niet had mogen krijgen”, klinkt het bij OHL. “Moeskroen had een valse verklaring afgelegd over een lening van Goal Malta (de vennootschap van Pini Zahavi, red.) aan Latimer (de nieuwe eigenaars van Moeskroen, red.). Om de licentie in 2017 te krijgen schold Goal Malta de lening kwijt. De KBVB keek de andere kant uit en Moeskroen is nooit gestraft voor zijn valse verklaring.”

Nu blijkt dat ook de Pro League de andere kant uitkeek. “Uit de mail van Pierre François blijkt dat de CEO van de Pro League al in september 2016, enkele maanden na de toekenning van de licentie van Moeskroen, wist dat Pini Zahavi nog steeds de touwtjes in handen had. Waarom werd er niet ingegrepen? We kunnen alleen maar hogere belangen vermoeden.”

Herman Wijnants stelde zich met Westerlo twee keer partij tegen de licentie van Moeskroen maar telkens haalde dat niets uit. “Ik ben daar nog steeds gefrustreerd over”, zegt Wijnants. “Wij mogen niet procederen tegen de KBVB maar ook een zogenaamd onafhankelijk orgaan als het BAS hielp evenmin. Wat is de relevantie daar dan van?”

Volgende week is er overleg tussen de benadeelde partijen. Lommel, OH Leuven, Westerlo maar ook de rest van 1B (op KV Mechelen na) gaat samen aan tafel om te beslissen met welk gezamenlijk standpunt ze naar buiten kunnen komen. Juridische stappen behoren zeker tot de mogelijkheden, zo valt te horen bij verschillende clubs. De Pro League dreigde er eerder mee clubs te straffen die naar de rechtbank stappen, onder meer door het afpakken van het tv-geld.