Francky Dury: “Wat scheidsrechtersbaas Verbist zegt, laat me koud”

Francky Dury keerde op de wekelijkse persconferentie nog eens terug op het afgekeurde doelpunt van Hamdi Harbaoui op Sint-Truiden. De VAR greep in en annuleerde de goal van de Tunesiër nadat hij een vermeende elleboog zou uitgedeeld hebben. Scheidsrechtersbaas Johan Verbist zei in de media de VAR correct had ingegrepen. “Hij moet dat niet doen. Verbist moet de wonde niet nog dieper maken dan dat ze al is. Hij weet ook dat die beslissing niet juist was”, aldus Dury.

Coach Francky Dury had het over zeven fases in vijf wedstrijden. Een opsomming: het doelpunt van Harbaoui dat is afgekeurd en een strafschopfout op De Pauw die niet gefloten werd tegen Anderlecht, een penalty op Bongonda die bestraft werd met een gele kaart voor een schwalbe op Charleroi, een overtreding in de zestien op Bongonda die niet gefloten werd, een vermeende elleboog van Harbaoui waardoor een doelpunt werd geannuleerd en een lichte tweede gele kaart voor Harbaoui op STVV. “Dat zijn drie penalty’s, twee geldige doelpunten en twee onterechte rode kaarten.” Bij dat tweede rode karton heeft Dury het over Mamadou Sylla die zonder kwaad opzet met een veel te hoog been Colins Fai van Standard op de schouder raakte. “Hij zag hem niet komen. Sylla is bij manier van spreken de braafste die hier rondloopt”, zegt Dury. “Ik wil met specialisten aan tafel gaan zitten. Ik ben er zeker van dat ik op zijn minst bij vijf van die zeven fases gelijk heb.”

Klap na klap

Dury benadrukt dat zijn spelers – begrijpelijk – al veel klappen hebben moeten incasseren. “Toen ik op STVV de kleedkamer binnenstapte aan de rust, zag ik dat mijn jongens aangedaan waren. De mensen die die beslissingen nemen, kennen de kleedkamer niet. Trouwens, zag je de reactie De Norre (de speler die neerging na de vermeende elleboog van Harbaoui, nvdr.)? Hij lag plat op zijn buik te kijken, zag dat het goal is en ging dan weer neer.”

“Spelers vragen me dan: waarom altijd ons? Dan kan ik niet antwoorden. Dat is vervelend. We mogen het eens zeggen. Het kan zijn dat Verbist niet akkoord is met wat ik zeg, maar ik ben ook niet akkoord met hem. Elk zijn mening. Het is onaanvaardbaar als je in de laatste vijf matchen zeven discutabele fases tegen jou krijgt.”