Niet bijster snuggere inbreker komt tijdens inbraak vast te zitten, politie moet hem bevrijden

Evere - Een inbreker (34) is tijdens een inbraak in Evere vast komen te zitten in een raamkozijn. Aanvankelijk hadden omstaanders niet door dat het om een inbraak ging. Eens de agenten ter plekke kwamen, werd duidelijk dat het niet om de eigenaar van het pand ging.

In de nacht van 8 november ontvangen de hulpdiensten een noodoproep voor een man in Evere die met zijn hand vastzit in een raamkozijn. De operator meldt het voorval meteen aan de lokale politie die al snel onraad ruikt. Eens ter plekke blijkt het niet om de eigenaar van het pand te gaan, maar wel om een inbreker. Tijdens de braak was hij vast komen te zitten in het raamkozijn. Hij had zich tevergeefs geprobeerd zich los te wrikken en had zijn hand verwond tijdens het proces.

De politie belde een ambulance, de man wordt bewaakt in het ziekenhuis.