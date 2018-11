Boodschap van razende moeder die zoon verloor bij schietpartij Californië gaat door merg en been

“Ik wil een strenger wapenbeleid!” De reactie van Susan Orfanos na de schietpartij van Californië was klaar en duidelijk. Haar zoon, de 27-jarige Tel Orfanos, was woensdag immers een van de dodelijke slachtoffers bij de schietpartij in Thousand Oaks. Amper een dik jaar nadat de jongeman ontsnapte aan het ergste tijdens de schietpartij in Las Vegas.

De dame gaf haar reactie voor de camera van ABC 7. Ze vertelde onder meer over het feit dat haar zoon alsnog thuiskwam na het bloedbad dat Stephen Paddock aanrichtte in de gokstad. “Hij was in Las Vegas met een heleboel vrienden en kwam naar huis. Maar gisteravond kwam hij niet thuis.” De jongeman was één van de twaalf slachtoffers die werden doodgeschoten door ex-marinier Ian David Long.

Medeleven van anderen verwacht de moeder weliswaar niet. “Ik wil een strenger wapenbeleid, en ik hoop echt dat niemand me nog gebeden stuurt”, klonk haar kwade reactie. “Geen. Wapens. Meer. Dank u.”

