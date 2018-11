Twee kilo ‘legale’ cannabis in beslag genomen in gloednieuwe winkel

Gent - De politie heeft vrijdag twee kilogram cannabis in beslag genomen in een gloednieuwe winkel in Gent. Een ondernemer wil in het pand ‘legale’ cannabis met een lage THC-waarde verkopen, maar de politie nam de man zijn voorraad mee voor een controle.

Beweed, aan de Kortrijksesteenweg in Gent, was vrijdag nog maar enkele uren geopend toen een patrouille van de Gentse politie de producten in de winkel in beslag kwam nemen. In de winkel waren zes soorten cannabis met een lage THC-waarde te koop.

Maar het gerecht wil controleren of dat effectief zo is. “Het gaat mogelijk om strafbare producten”, zegt An Schoonjans van het Oost-Vlaamse parket, afdeling Gent. “Wij hebben ed producten in beslag laten nemen door de politie om ze te onderwerpen aan een toxicologisch onderzoek. We willen nagaan om welke substantie het gaat en welke gehaltes het product heeft.”

De uitbater zegt dat twee kilogram aan cannabis is meegenomen “ter controle in het laboratorium”. “Mijn zaak is niet gesloten, maar de producten zijn wel meegenomen. Ik ga al het nodige doen om zo snel mogelijk te heropenen, ik zie niet in waarom ik mijn voorraad niet terug zou krijgen.”

Het gaat om een winkel waar cannabis met een laag THC-gehalte verkocht zou worden. “Volledig legaal”, volgens de zaakvoerder. “Daar is geen discussie over. Het product heeft een THC-waarde van 0,2 procent. Er is geen enkel probleem met de legaliteit.” De man zegt “verbaasd” te zijn over de politieactie.

“Ik had wel controle verwacht, zoals bij elke nieuwe zaak. Maar een inbeslagname gaat wel heel erg ver. Ik ben ook maar een kleine zelfstandige die zijn investering wil terugverdienen. Maar dat kan nu niet.”