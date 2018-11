Na de dramatische schietpartij, de rouw: “Cody was de grote broer die mijn kinderen nodig hadden”

Nadat de 28-jarige ex-marinier Ian David Long woensdagavond het vuur opende in de ‘Borderline Bar & Grill’ in het Californische Thousand Oaks, lieten 12 mensen het leven. “Hij schoot op de mensen die probeerden te vluchten”, getuigt een van de overlevenden. Het motief van Long blijft nog onduidelijk, maar de families van deze mensen heeft hij voor altijd getekend.

Cody Coffman

De 22-jarige Cody ging bijna elke woensdagavond naar de Borderline Bar & Grill om er te gaan linedancen. Zijn vader bevestigde het overlijden van de jongeman. “Zijn naam is Cody Coffman en hij is mijn oudste zoon. Cody was de grote broer die mijn kinderen nodig hadden”, zei hij, vechtend tegen de tranen. Cody zou aan het trainen geweest zijn om bij het leger te gaan.

Justin Meek

Justin was 23 en net afgestudeerd van de Lutheraanse Universiteit van Californië. Volgens de rector van de universiteit heeft hij tijdens de schietpartij “heldhaftig levens gered.” Meek was een begenadigd zanger en muzikant en volgens zijn manager “een van de liefste mensen ter wereld.”

“Het was zijn droom om in Club 33 in Disneyland te zingen en dat zal nu nooit gebeuren. Allemaal door de idiote keuze die de moordenaar maakte en die zo veel mensen de kans ontnomen heeft om Justins prachtige stem te horen.”

Alaina Housley

“Alaina was een ongelofelijke jonge vrouw die nog haar hele leven voor zich had. We zijn er kapot van dat het op deze manier voortijdig is moeten eindigen.” Het zijn de woorden van actrice Tamera Mowry-Housley, die de dood van haar nichtje bevestigd. Alaina was 18 jaar oud.

Ron Helus

Volgend jaar zou hij op pensioen gaan na 29 jaar trouwe dienst bij de plaatselijke politie. Ron was een van de eersten ter plaatse en werd meermaals geraakt. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Sheriff Geoff Dean prees de man die “naar binnen gegaan is om levens te redden, om andere mensen te redden.”

“Hij was volkomen toegewijd, hij heeft alles gegeven. En vannacht, zoals ik zijn vrouw ook verteld heb, is hij gestorven als een held.”

Sean Adler

Sean werkte regelmatig als bewakingsagent in de bar om zijn inkomen als uitbater van een koffiebar aan te vullen. Zo slaagde hij erin zijn vrouw en twee kindjes te onderhouden. De 48-jarige Adler had er ook al een carrière als coach van de voetbal- en worstelploeg opzitten op de plaatselijke middelbare school.

“Hij was positief, wist je te motiveren en wilde altijd het beste voor de mensen rondom hem”, klinkt het in een post op de Facebook-pagina van het worstelteam.

Daniel Manrique

Daniel was net als de schutter een voormalige marinier. Hij werkte voor een liefdadigheidsinstelling die veteranen hielp na hun vertrek uit het leger en had er net nog een promotie gekregen. Het was zijn zus Gladys die zijn dood bevestigde in een emotioneel bericht op Facebook.

“Het is met een verbrijzeld hart dat ik dit schrijf om jullie te laten weten dat Daniel Manrique donderdag in Borderline was. Hij werd neergeschoten en gedood in een absoluut zinloze daad van geweld die we nooit zullen begrijpen. Heel zijn volwassen leven, na zijn militaire carrière, bracht hij door met het helpen van veteranen om zich weer aan te passen aan het burgerbestaan. Hij zal voor altijd onze held, zoon, broer en de beste nonkel zijn die iemand zich kon inbeelden.”

Telemachus Orfanos

De 27-jarige Telemachus had al een schietpartij overleefd, namelijk die in Las Vegas waarbij in 2017 58 doden vielen. “Hij overleefde Las Vegas en kwam naar huis. Gisteravond is hij niet thuisgekomen, en de twee woorden die ik wil schrijven, zijn: gun control.” Dat vertelde zijn moeder aan de New York Times.

Noel Sparks

“Een lieve, fantastische ziel”, zo omschrijven haar vrienden de 21-jarige Noel Sparks. Het was haar parochie die het nieuws over haar dood bevestigde. “Het is met een zwaar gemoed dat we jullie laten weten dat Noel Sparks zich onder de slachtoffers van de schietpartij bevond.”

Blake Dingman

Ook de 21 jaar oude Blake Dingman bevond zich op die fatale avond in de bar. Zijn ouders en jongere broer snelden ernaartoe toen ze het nieuws over de schietpartij vernamen, maar voor Blake was het al te laat. “Er zijn geen woorden voor de pijn die ik voel”, schrijft jongere broer Aidan op Instagram. “Ik hou zo veel van je en mis je meer dan je kan inbeelden.”

Jake Dunham

Hij zou die avond samen met Blake Dingman gaan poolen in de bar, en ook Jake zou de schietpartij niet overleven. Hij en Dingman waren fervente rallyrijders en hun vereniging organiseert dan ook een meeting ter hunner nagedachtenis. “Laat ons hen een afscheid geven zoals zij het gewild zouden hebben”, klinkt het. “Ook al zijn onze harten gebroken.”

Kristina Morisette

Ook de 20-jarige Kristina werkte in de bar, net als Sean Adler. “De erste dingen overkomen de beste mensen”, klinkt het bij haar vrienden. “Ze was zo’n lief meisje, ze gaf om iedereen. Ik bid voor alle overledenen en hun families.”

