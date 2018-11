Verdachte aangehouden op verdenking van moord op Vietnamese vrouw, zijn huwelijk is geannuleerd

Zonnebeke / Wervik - Het huwelijk van John V. en zijn vriendin, dat op 20 november zou plaatsvinden, is geannuleerd nu hij in de gevangenis zit. De 29-jarige Zonnebekenaar heeft volledige bekentenissen afgelegd in de moord op de Vietnamese Nguyen Thi Xuan, twee jaar geleden. Hij blijft aangehouden voor moord, zo besliste het parket van Ieper.

John V. werd donderdagochtend door de politie klem gereden op weg naar zijn werk in Menen. De man, vader van een zoontje (2), werd meteen in de boeien geklonken. Dankzij een tip van de Vietnamese ambassade konden de speurders hem linken aan de mysterieuze moord van twee jaar geleden in Geluwe.

Nguyen Thi Xuan, een 27-jarige Vietnamese vrouw, leerde V. kennen toen hij voor zijn werk in Japan zat. Mogelijk vertelde hij haar niet dat hij hier al een relatie had. Midden november 2016, in de periode dat zijn vriendin moest bevallen, stond de vrouw plots in België. Daarna verdween ze en kon niet onmiddellijk de link worden gelegd met het verkoolde lichaam dat in Geluwe werd gevonden.

“De man heeft bekend dat hij betrokken was bij het overlijden van het slachtoffer, maar het is nog te vroeg om te communiceren over het hoe en waarom”, vertelt parketwoordvoerder Johan Lescrauwaet.

Huwelijk geannuleerd

Intussen vernam Krant van West-Vlaanderen uit goede bron dat het huwelijk tussen John V., dat volgende week zou plaatsvinden, geannuleerd werd.

John V. woonde al sinds 2014 in de Nonnebossen in Geluwe met zijn partner. Het koppel zou op 20 november, die dag zouden ze net negen jaar samen zijn, trouwen. De schepen van burgerlijke stand in Zonnebeke bevestigt intussen dat de trouwpartij niet zal doorgaan.