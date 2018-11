Vanavond alle schijnwerpers op 1B: KV Mechelen mag eerste periodetitel niet meer te grabbel gooien

Brussel - In 1B staan vanavond alle schijnwerpers gericht op het duel tussen KV Mechelen en Union, nummers één en twee in de tussenstand. Leider Mechelen (27 ptn) heeft drie punten meer dan Union en kan zich de luxe van een nederlaag permitteren. De Brusselaars moeten zelfs met vijf doelpunten verschil winnen en lijken zich dus (zeer) weinig begoochelingen te hoeven maken.

Volg de ontknoping in 1B hier vanavond LIVE.

KV Mechelen heeft na een moeilijke start namelijk al weken de bloedvorm te pakken. Wouter Vrancken en zijn manschappen wonnen hun zeven laatste competitiewedstrijden en slikten daarin geen enkel tegendoelpunt. Nog straffer wordt het als blijkt dat Malinwa zijn laatste zes duels allemaal met 3-0 (of 0-3) wist te winnen. Bij 3-0 winst tegen Union bezit Mechelen dan ook de straffe statistiek tegen alle zeven haar tegenstanders na elkaar met 3-0 (of 0-3) te hebben gewonnen.

Toch lijkt Union nog niet helemaal uitgeteld. De Brusselaars ontpopten zich onder leiding van de Sloveense coach Luka Elsner tot de revelatie van de Proximus League en zijn al negen duels ongeslagen. Bovendien zorgde Union in de Croky Cup voor een stunt van jewelste door de buren van Anderlecht in eigen huis een 0-3 oplawaai te geven.

Na de heenwedstrijd in het Joseph Mariënstadion begin september (2-2) mogen we er alleszins van uitgaan dat de spanning te snijden zal zijn. Toen kookten in een tumultueuze slotfase op beide banken de potjes over. Vooral T2’s Frederik Vanderbiest (Mechelen) en Abder Ramdane (Union) lieten zich niet onbetuigd. Beide assistenten werden uitgesloten, waarna Ramdane Vanderbiest in de catacomben in het gezicht sloeg. De assistent van Union beschuldigde zijn Mechelse tegenhanger achteraf van herhaaldelijk racisme (lees meer). Daar bleek geen bewijs voor zodat Vanderbiest uiteindelijk ‘slechts’ drie speeldagen effectief geschorst werd, Ramdane kreeg zeven speeldagen schorsing.

Foto: Photo News

Extrasportief woelige tijden

KV Mechelen beleeft extrasportief wel woelige tijden. Voorzitter Johan Timmermans legde donderdag in de nasleep van Operatie Propere Handen zijn mandaat als voorzitter van de raad van bestuur van KV Mechelen vrijwillig neer. Olivier Somers en Thierry Steemans, respectievelijk hoofdaandeelhouder en financieel directeur van KV Mechelen, werden eerder aangehouden en in verdenking gesteld van lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen en omkoping. Ook sportief directeur Stefaan Vanroy werd in verdenking gesteld, maar vrijgelaten onder voorwaarden.

Tegelijkertijd met KV Mechelen - Union worden ook de drie andere partijen in 1B afgewerkt: Lommel SK - Beerschot Wilrijk, Tubeke - Westerlo en Roeselare - OHL.