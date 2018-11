Studenten vinden gsm-nummer van Nederlandse premier op internet: “Ach, veel mensen hebben dat”

Studenten van de Universiteit van Amsterdam hebben het telefoonnummer van de Nederlandse premier Mark Rutte bemachtigd. De eerste minister zegt er zich niet druk over te maken. “Zoveel mensen hebben dat nummer”, reageerde hij op zijn wekelijkse persconferentie.

Een docent van de universiteit had Rutte donderdag een sms’je gestuurd om hem ervan op de hoogte te brengen dat zijn gsm-nummer eenvoudig op het internet te vinden was. “Hij heeft mij vrijwel meteen gebeld, maar ik had zijn oproep gemist”, zegt internetexpert Henk Van Ess, die les geeft aan de studenten, bij RTL. “Daarna had ik contact met een ambtenaar van het ministerie en heb ik alle geheime nummers van het kabinet met hen gedeeld.”

De studenten vonden naast het nummer van Rutte ook de nummers van andere Nederlandse kabinetsleden. “Heel eenvoudig”, aldus Van Ess. “Als je een app downloadt, moet je vaak akkoord gaan met algemene voorwaarden. Daardoor deel je onbewust allerlei informatie van jezelf met de makers van de app, die dat op hun beurt delen met een bepaalde tool die recruiters gebruiken die gegevens over mensen gebruiken. Vermoedelijk is het zo gegaan.”

“Heel netjes”

Op zijn wekelijkse persconferentie reageerde Rutte goedgemutst op het nieuws. “Ik heb een sms’je gekregen, hij had mijn nummer immers”, zei de premier. “Het is heel netjes dat hij dat gedaan heeft. Maar meer weet ik er niet van, ik weet niet waar mijn nummer staat.” Zorgen maakt hij er zich naar eigen zeggen niet over. “Er zijn zoveel mensen die mijn nummer hebben. Pas als ik gestalkt word, zal ik van nummer veranderen.”