Coach Valencia laat Batshuayi uit de selectie want hij is niet tevreden van Rode Duivel

Geen Michy Batshuayi morgen in de wedstrijd tussen Getafe en Valencia. Zijn coach Marcelino is niet tevreden van het rendement van de Rode Duivel en hoopt ‘Batsman’ met deze niet-selectie tot inzicht te brengen.

Het is pas voor de eerste keer dit seizoen dat de Belgische spits uit de selectie wordt gehouden. Maar nu heeft de coach van de Spaanse subtopper het schijnbaar eventjes gehad met de vaak onvoorspelbare aanvaller. Na enkele verbale prikken in de pers en een bolwassing in de kleedkamer richting Batshuayi heeft de Spaanse coach besloten om zijn steraanvaller uit de kern te laten voor de verplaatsing van morgen naar Getafe.

De Spaanse sportkrant AS meent te weten dat Marcelino vooral de ingesteldheid van Batshuayi op de korrel neemt. De Belgische aanvaller is te veel op zoek naar eigen succes en vergeet het collectief. Met slechts twee doelpunten tot nu toe blijft de Belg ook fel onder de verwachtingen. Zijn vervanger Mina doet het wel beter, met onder meer vier doelpunten uit de laatste drie wedstrijden. “Het rendement van Santi Mina ligt inderdaad hoger en dan mag ik niet naar naam of reputatie kijken maar moet ik de juiste speler selecteren”, aldus Marcelino. “Mina denkt veel meer aan het collectief dan aan zichzelf.”