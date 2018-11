Nieuwe beelden van dodelijke aanslag in Melbourne opgedoken

In de Australische stad Melbourne zijn vrijdag een dodelijk slachtoffer en meerdere gewonden gevallen na een steekpartij die intussen werd opgeëist door terreurorganisatie ISIS. De dader werd doodgeschoten door de politie, maar liet ook een brandend voertuig achter die was gevuld met gasflessen. Er zijn nu nieuwe beelden opgedoken die het moment tonen waarop de terreurverdachte wordt neergeschoten te midden alle chaos in het centrum van Melbourne. Opgelet: het zijn harde beelden.

Het incident vond rond 16.20 uur plaats bij de kruising van Bourke Street met Swanston Street, pal in het centrum van Melbourne. Volgens lokale media waren er eerst een reeks ontploffingen te horen en werden opgetrommelde politiemannen geconfronteerd met een man, die hen bedreigde met een mes in de buurt van een brandende auto.



De Vlaamse Berdien De Vloed (30) was getuige van de dodelijke steekpartij en stond tien minuten voor de aanval nog op de plek waar het drama zich afspeelde. “Het was mijn eerste dag in Melbourne”, vertelt ze aan onze redactie. “Op weg naar de winkel ben ik het bewuste kruispunt overgestoken. Ik liep even een restaurant binnen, maar toen ik terugkwam van het toilet, was ik helemaal in de war.”



