Mars tegen falende justitie eindigt op plek waar Bende van Nijvel exact 33 jaar geleden 8 mensen doodschoot

Aalst - Met start op de Grote Markt en aankomst aan de Delhaize van Aalst stappen vanavond enkele honderden mensen op in een mini-Witte Mars. Ze willen het falen van justitie aanklagen in tal van dossiers en slachtoffers en hun nabestaanden een hart onder de riem steken.

De datum is niet toevallig gekozen. Vandaag is het exact 33 jaar geleden dat de Bende van Nijvel de bloedigste aanslag in een lange rij pleegde. Op het parkeerterrein en in de Delhaize van Aalst stierven toen 8 mensen en vielen verschillende zwaargewonden. Onder hen David Van de Steen die mee opstapte.

“Vandaag zeggen we tegen justitie: forceer een doorbraak, stop de doodpotoperatie of stop anders het onderzoek,” zei burgemeester D’Haese van Aalst bij de start van de Mars. Vanmorgen, bij de herdenking op het kerkhof van Aalst, had hij gerecht en politici en fikse sneer gegeven door op te roepen om te stoppen met de hypocrisie.

Naast vele mensen die uit sympathie mee opstappen, lopen er veel nabestaanden van slachtoffers mee zoals de ouders van Annick Van Uytsel, van Elke Wevers en Eric Gijsbreghts, de papa van de Nathalie die 27 jaar geleden verdween toen ze op de bus stond te wachten. Allemaal met een duidelijke boodschap voor justitie: “doe iets aan de falende justitie”.

“Ik heb, in tegenstelling tot velen hier, niet te klagen over politie en gerecht. Ze zijn altijd correct geweest en hebben ons zo goed mogelijk op de hoogte gehouden”, zegt Eric Gijsbreghts aan het begin van de optocht. Hij loopt hier mee uit sympathie met de andere familieleden.

Ook betrokkenen bij de aanslagen in Zaventem en Brussel liepen mee. En uiteraard nabestaanden van de Bende-aanslag in Aalst. Een jaar geleden waren ze nog vol hoop dat na de arrestatie van ex-rijkswachter Bonkoffsky een doorbraak in de maak was. Vandaag is die hoop weer verder weg dan ooit, zo was te horen. “We hebben er genoeg van”, zei David Van de Steen die zijn ouders en zusje verloor bij de aanslag en zelf invalide is omdat hij van dichtbij in het been werd geschoten.