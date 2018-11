Karpers van 250 euro verdwijnen spoorloos uit visvijver: “In Oost-Europa is het een delicatesse”

Voor Vic Verbrugge van de Molendlandvissers is de maat vol: “Dit is je reinste diefstal.” Foto: tvw

Tielt - De Molenlandvissers en Zalmvissers hebben er schoon genoeg van. De laatste maanden wordt hun Ringbaanvijver in Tielt stelselmatig leeggevist. Nochtans moet elke vis die er wordt bovengehaald ook teruggezet worden.

De twee Tieltse hengelclubs staan samen in voor het beheer van de visvijver. Ze kopen samen vis aan om uit te zetten in de plas. “Donderdag lieten we een ton kruiskroeskarpers los, goed voor een waarde van 5.000 euro”, vertelt voorzitter Vic Verbrugge van De Molenlandvissers. En dat was nodig. “Afgelopen seizoen hengelden de leden van onze club tot 40 procent minder vis naar boven dan voorgaande jaren. Bij de collega's is sprake van een derde minder.”

Maar hoe kan dat? Eigenlijk is dat onmogelijk, want sportvissers moeten de gevangen vis terug in het water gooien. Ook de vissterfte waarmee de vijver in het voorjaar te maken kreeg, verklaart volgens de Tieltse hengelaars het verdwijnen van de vis niet. Ze kijken nu in de richting van illegale vissers die, niet zelden ’s nachts, stiekem toch hun hengel uitwerpen en hun vangst meenemen naar huis. “Het zou niet de eerste keer zijn dat ons verteld wordt dat iemand een zak vol vis in zijn koffer laadt. Soms vinden we zelfs nog verse bloedsporen van vis die de keel werd overgesneden”, zegt Verbrugge.

De karpers worden niet altijd teruggezet, de vissers vermoeden dat die wel eens op het bord eindigen. Foto: tvw

Meer Oost-Europese vissers

De voorbije twee jaar hebben de verenigingen een stijging van Oost-Europese hengelaars aan de vijver gemerkt. “Soms zie je, nadat de toezichter de dagvergunningen is komen controleren, het aantal hengelaars plots merkwaardig stijgen. Let op: er zijn ook Vlaamse hengelaars die sjoemelen, maar in Oost-Europa is karper een delicatesse. Hoe dan ook: de vissen meenemen is diefstal. Een karper van 10 tot 15 kilogram is 200 à 250 euro waard.”

Tegen hun gewoonte in kondigen de clubs maatregelen aan. “We overwegen om het hengelen voor een maand of langer te laten verbieden aan de Ringlaan, al zou dat niet fair zijn voor de mensen die in het bezit zijn van een jaarvergunning”, beseft Verbrugge, die meer heil ziet in de uitvaardiging van een politiereglement.”

Daarover zal dan wel nog een hartig woordje moeten worden gesproken met de politiezone Regio Tielt. Commissaris Filip Feraux is formeel: “De visput in kwestie is een private vijver en daar hebben wij geen enkele bevoegdheid. Die hebben we alleen in het geval van openbare wateren.”