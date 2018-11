De lege stoelen van WO I

796.125 kilometer. Dat is de totale afstand die meer dan honderd stoelen uit de hele wereld aflegden om in Ieper te geraken. Speciaal voor de 100-jarige herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog dit weekend. Een stoel per land dat minstens een onderdaan verloor in Flanders Fields, als symbool voor de leegte die een gesneuvelde soldaat achterliet bij familie en vrienden. Elke stoel in de kunstinstallatie Assembly – Memorial Chairs in Ieper draagt een bijzonder verhaal. Wij kozen er vijf uit.