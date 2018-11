150 kilo voedsel voor 150 euro? Burgemeesters willen niet weten van Nederlandse Megafoodstunter maar staan machteloos

Waregem - Er komt heel wat kritiek op het Nederlandse bedrijf dat voedselpakketten van 150 kilogram levert tegen dumpingprijzen. Maar noch de lokale besturen noch het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen lijkt ‘Megafoodstunter’ te kunnen tegenhouden.

150 euro voor 150 kilogram etenswaren, het klinkt als een koopje, maar de burgemeesters in West-Vlaanderen zijn geen fan van de diepvriespakketten die het Nederlandse bedrijf Megafoodstunter verkoopt.

Twee weken geleden leverde de firma voor het eerst in Waregem. Tientallen inwoners reserveerden een pakket en snelden op dinsdag 30 oktober naar een parking in de Pitantiestraat in Desselgem om het op te halen. Dat stootte het Waregemse gemeenteraadslid Mario Verhellen (SP.A) tegen de borst.

Hij kaartte de situatie aan in de jongste gemeenteraad in Waregem. “Dit is geen middel tegen voedselverspilling, zoals het bedrijf zelf zegt. Integendeel, als je voor zo'n bedrag zo veel goederen kan kopen, is elke notie van de echte waarde van voeding verdwenen. Het beconcurreert onze lokale handelaars op unfaire wijze.”

Niets tegen te doen

Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) gaf Verhellen gelijk en laat de situatie onderzoeken. “Een Hollandse firma die hier een massa vlees komt verkopen, natuurlijk ben ik daar geen fan van. Ik zie hen niet graag komen en overleg met andere burgemeesters en met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) wat we ertegen kunnen doen, want zolang de goederen op privéterrein worden verkocht, kunnen wij daar als stadsbestuur niets tegen beginnen.”

De komende weken levert de firma niet alleen in Waregem, maar ook in Gullegem, Gistel en Tielt. Ook die politici zien de firma niet graag komen. Burgemeester Bart Haelwyck (CD&V) van Gistel valt compleet uit de lucht als hij over het concept hoort. “We zullen bekijken wat we daartegen kunnen doen, want in Gistel willen we de lokale producenten steunen, bijvoorbeeld met onze boerenmarkt op vrijdag.”

Controles onderweg

Vanryckeghem wil het FAVV inschakelen, maar ook dat blijkt niet evident. “Het FAVV kan enkel bedrijven controleren die gevestigd zijn in België, dat is met Megafoodstunter niet het geval. Het enige wat we kunnen doen, is een controle op de weg uitvoeren als het transport zich op de Belgische wegen bevindt. Dat hebben we tot nu toe niet gedaan”, zegt Liesbeth Van de Voorde, woordvoerster bij het FAVV.

De transporten die in november in onze regio gepland staan, gaan dus ondertussen gewoon door.