Californische kuststad Malibu wordt ontruimd wegens bosbranden: vijf doden

Wegens bosbranden in Californië wordt de kuststad Malibu, bekend van haar chique villa’s en stranden, deels geëvacueerd. De instructie geldt voor het hele gebied ten zuiden van autoweg 101 tussen Ventura County en Malibu Canyon en omvat ook delen van de kleine stad ten westen van Los Angeles, deelde de stad vrijdagmorgen (plaatselijke tijd) op haar website mee.

Grote delen van Route 101 zijn in beide richtingen versperd door de zogeheten Woolsey-brand. Media berichtten dat minstens vijftien huizen in het gebied Oak Park in Ventura County, ten noorden van de autoweg, afgebrand waren. Zo'n 75.000 huizen in Los Angeles en Ventura County zouden moeten worden ontruimd.

Bewoners werden opgeroepen de wegen langs de kust te gebruiken voor de evacuatie. "Canyon roads" zijn te vermijden. Volgens nieuwszender CNN zijn al meer dan 150.000 mensen geëvacueerd. De autoriteiten melden dat vijf mensen dood zijn aangetroffen in uitgebrande auto's, zo meldden Amerikanase media.