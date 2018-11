Italiaanse ‘boekskes’ zijn zeker: huwelijkscrisis en nieuw lief voor Radja Nainggolan

Heeft Radja Nainggolan een nieuw lief? Met andere woorden, is er een haar in de boter tussen hem en zijn echtgenote Claudia Lai? De Italiaanse gespecialiseerde media zijn zeker van wel.

Voorlopig gaat het nog maar om geruchten maar het Italiaanse weekblad Chi meent met stelligheid te weten dat Radja Nainggolan zijn huwelijk op het spel aan het zetten is voor ene Ginevra Francesca Sozzi. Sozzi is een ex-lief van Juventus-vedette Dybala en dus geen onbekende in voetbalmiddens.

Nainggolan is al sinds 2011 getrouwd met de zes jaar oudere Claudia Lai en heeft met zijn Italiaanse echtgenote twee dochters. In 2014 was er al eens sprake van een crisis met huishoudelijk geweld maar die problemen werden door het koppel zelf geminimaliseerd. Meer zelfs, vorig jaar nog werden de huwelijksbeloften hernieuwd en leek alles koek en ei tussen het koppel.