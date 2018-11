Bpost-aandeel blijft in vrije val: op één na slechtste Bel-20’er

Bpost was vrijdag de op één na slechtste Bel-20’er op de Brusselse beurs. Na de klap van ­bijna 11 procent daags voordien ging er nu nog eens 5,98 procent af. Intussen blijft de druk op vakbonden en directie toenemen om een vergelijk te vinden.

Vrijdag werd voor de derde dag op rij gestaakt bij Bpost, nu door de postbodes. De stakingsbereidheid was alvast groot: meer dan 90 procent legde het werk neer. Ook maandag en dinsdag wordt nog gestaakt. Tot groeiend ongenoegen van almaar meer klanten. Na de e-commercesector – met bedrijven als Schoenen Torfs, Coolblue en Media Markt – luiden nu ook de krantenuitgevers de alarmbel. Bij Mediahuis, uitgever van deze krant, spreekt de woordvoerster van “structurele schade”. Of het bedrijf stappen zal ondernemen, zal het volgende week beslissen. “Vandaag ligt de focus op het zo veel als mogelijk bedelen van de kranten, een logistieke uitdaging.” Mediahuis schat op basis van de uitreikingspercentages dat ongeveer 50 procent van de abonnees vrijdag een krant in de bus kreeg en verwacht voor de weekendkrant heel wat impact. “Het gaat dan in de eerste plaats om een pak meer abonnees.” Zo worden meer kranten gedrukt voor de abonnees die in de week digitaal lezen, maar in het weekend op papier. De weekendkranten bevatten ­bovendien bijlages en magazines. Voor de weekendkranten zullen de uitgevers opnieuw zelf zo veel mogelijk kranten naar de post­kantoren brengen, klinkt het: “In kantoren waar men werkt, kunnen ze dan bedeeld worden.” Er gaan ook extra oplages naar de krantenwinkels. Maar hoeveel abonnees een krant in de bus zullen krijgen, “is koffiedik kijken”.

Directie en vakbonden van Bpost zaten donderdag de hele dag samen. Daarbij werden “belangrijke en zeer concrete” voorstellen op de tafel gelegd, maar meer details werden na afloop niet bekendgemaakt. De voorstellen worden nu geëvalueerd en er is een nieuwe vergadering ­gepland op maandag­ochtend.