Bouw is na 10 jaar nog niet begonnen, maar gevangenis Dendermonde heeft al 3,5 miljoen euro gekost

Appels / Dendermonde - Tien jaar al is het wachten op een nieuwe gevangenis in Dendermonde, maar de bouw ervan heeft intussen al 3,5 miljoen euro gekost. Opvallend, want er is nog niet één steen gelegd. Dat becijferde Terzake.

Dat de bouw van de gevangenis nog steeds niet begonnen is, is onder meer toe te schrijven aan het protest van buurtbewoners. Zij zijn niet gewonnen voor een gevangenis in hun buurt en verenigden zich in actiecomités om de bouw aan te vechten. Zonder succes, zo bleek twee weken geleden toen ministers Jan Jambon en Koen Geens euforisch meedeelden dat de bouw een stap dichterbij was gekomen. De Raad van State had de argumenten van de buurtbewoners van tafel geveegd, waardoor de bouw dichterbij komt. Vlakbij is die nog niet, want de bouw- en milieuvergunning worden nog aangevochten.

Maar Terzake becijferde dat in die tien jaar al een enorme som geld is uitgegeven. Zo liepen de gerechtskosten al op tot 315.000 euro en moesten werken aan een ontsluitingsweg en brug stopgezet worden, wat 224.000 euro kostte. Reken daar liefst 2,9 miljoen euro bij, die de Regie der Gebouwen in schadevergoedingen uitbetaalde aan de aannemer omdat er maar uitstel blijft komen. Alles samen komt dat op bijna 3.439.000 euro.

Ministers Jambon en Geens wensten niet te reageren, maar Laurent Vrijdaghs deed dat wel bij Terzake. “We hadden gehoopt om jaren geleden al aan de bouw te kunnen beginnen” zegt de CEO van de Regie der Gebouwen. “Maar dat is dus niet het geval, en dus moeten we die schadevergoedingen betalen. Stel u eens in de plaats van die privé-aannemer: die kan toch niet voor onbepaalde tijd blijven wachten om de gevangenis te bouwen zonder vergoed te worden?”

Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke vindt dat de overheid het zelf gezocht heeft. “Ze hebben aan die firma gezegd dat ze mocht beginnen met bouwen, maar wisten nog niet of dat kon en mocht op die plaats. Ze hebben veel te snel een contract gesloten. Dit is onaanvaardbaar.”