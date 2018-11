Technici Brussels Airlines bijten van zich af: “Waarom zouden wij problemen niet oplossen?”

De onderhoudstechniekers van Brussels Airlines pikken het niet dat ze door sommigen met de vinger worden gewezen na de recente “fume-incidenten” op vliegtuigen van de luchtvaartmaatschappij. In een intern verspreide brief benadrukken ze dat ze volgens het boekje moéten werken, want anders kan de maatschappij haar vlieglicentie verliezen en kunnen de technici zelf vervolgd worden.

Eerder deze week kwam naar buiten dat er op twee vluchten van Brussels Airlines incidenten waren geweest met giftige dampen. In één geval moesten de piloten zuurstofmaskers opzetten om te landen.

De onderhoudstechnici reageren nu vooral op de oorspronkelijke melding dat een van de vliegtuigen na het incident gewoon mocht verder vliegen, en op de getuigenis van een voormalige technicus die verwees naar “laks onderhoud”. Zo zouden de procedures voor het bijvullen van de olie niet altijd even strikt worden gevolgd, waardoor met olie verontreinigde lucht van de motoren in de cabine of cockpit zou kunnen doordringen.

LEES OOK. Twee incidenten met giftig gas in cockpit van Brussels Airlines-vlucht; “Veiligheid van reizigers is in gevaar”

Procedures gevolgd

De technici treden de directie bij, die eerder al verklaarde dat beide vliegtuigen na de incidenten aan de grond werden gehouden en onderzocht. Ook benadrukken ze dat ze de procedures strikt volgen. “Wij als techniekers zijn gebonden aan het onderhoudshandboek dat opgemaakt is door de fabrikant van het vliegtuig”, schrijven ze. “Elke taak of defectrectificatie moet worden gedaan volgens deze instructies en dit moet ook duidelijk vermeld worden in het logboek van het vliegtuig, zodat de volgende bemanning op de hoogte is.” Er zijn ook elk jaar audits om na te gaan of de richtlijnen gevolgd worden.

“Waarom zouden wij als techniekers bepaalde problemen niet oplossen of er geen gevolg aan geven wanneer wij in onze naam een vliegtuig luchtwaardig tekenen? “, klinkt het nog. “Indien er inbreuken zouden gebeuren, kan het bedrijf zijn vlieglicentie verliezen en kan de technieker eventueel rechtmatig vervolgd worden.”

De gekrenkte werknemers roepen op om “te stoppen met bepaalde categorieën van werknemers met de vinger te wijzen”. “Enkel samen zijn we sterk en enkel samen kunnen we problemen oplossen.”

Zwartepiet

Vanuit vakbondshoek wordt het initiatief gesteund. “Ik vind dat de technici dit terecht doen”, zegt Filip Lemberechts van de liberale vakbond. “Ze krijgen de zwartepiet toegespeeld voor een technisch probleem van de constructeur. Uiteraard moet dit issue opgelost worden, maar het is niet de onwil van technisch personeel dat aan de basis ligt.”

‘Fume events’ zijn geen probleem van Brussels Airlines alleen, maar komen wereldwijd voor. Het is nog niet duidelijk waardoor ze precies veroorzaakt worden.

Registreren

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) pleitte eerder al voor een registratiesysteem op Europees niveau. Luchtvaartmaatschappijen zouden dan op een uniforme manier melding moeten maken van incidenten met de luchttoevoer in hun vliegtuigen en ze zouden ook op dezelfde manier het personeel medisch moeten checken.

CD&V-Kamerlid Veli Yüksel vroeg vrijdag dat luchtvaartmaatschappijen verplicht zouden worden om alle incidenten met giftige lucht in een vliegtuig te melden en openbaar te maken.

De pilotenvereniging BeCA van haar kant is vragende partij voor een standaardprocedure voor de bemanning na “fume events”, zo zei ze vrijdagavond in VTM NIEUWS.