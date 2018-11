Raheem Sterling verlengt tot 2023 bij Manchester City en wordt de grootverdiener bij zijn club

Raheem Sterling heeft zijn contract bij Manchester City verlengd tot de zomer van 2023. Dat maakte de club van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne bekend. Het contract van de Engelse aanvaller liep af in 2020, en werd dus met drie jaar verlengd. Hij wordt één van de absolute grootverdieners in de Premier League.

Dit seizoen was Sterling al goed voor zeven doelpunten en evenveel assists in veertien wedstrijden. Volgens Engelse media gaat de 23-jarige aanvaller om en bij de 340.000 euro per week verdienen. Alleen Alexis Sanchez van Manchester United verdient in de Premier nog substantieel meer, met zijn 400.000 euro per week. Kevin De Bruyne, ploegmaat van Sterling, verdient 320.000 euro per week en is de best betaalde Belg in Engeland.

“Ik ben blij om bij te tekenen. Mijn ontwikkeling hier is al ongelofelijk geweest”, liet Sterling optekenen op de website van Manchester City. Hij kwam toe bij de Citizens in 2015, toen hij Liverpool verliet. Vorig seizoen had Sterling met zijn achttien doelpunten een groot aandeel in de titel van City. (belga)