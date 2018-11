Laatste aalmoezenier der zeevissers stopt ermee: “28 rampen meegemaakt, ik kan het verdriet niet meer aan”

Ook al wordt hij zelfs zeeziek als het water zo vlak als een biljarttafel is, niemand die de Belgische zeevissers nader stond dan hun aalmoezenier Dirk Demaeght (69). Meer dan een kwarteeuw deelde hij lief, maar vooral leed van de vissersfamilies. Hij was de man die vrouwen en moeders inlichtte bij een schipbreuk, de pastoor bij wie ruwe zeebonken kwamen uithuilen. Vorige maand nam hij afscheid van de zeevisserij. “Bij ieder ongeval op zee werd ik zichtbaar ouder.”

ijn wieg stond ver van zee. Letterlijk en figuurlijk. Dirk Demaeght groeide op in een weversgezin in Hulste, het diepe binnenland van West-Vlaanderen. Hij moest dan ook even gaan zitten toen de toenmalige ...