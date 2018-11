‘Officiële’ abortusexperts vallen uit de lucht: “Wist niet eens dat ik benoemd was”

Na jaren zonder officiële cijfers over abortus is er deze week eindelijk een nieuwe Nationale Evaluatiecommissie aangesteld. Die brengt in principe om de twee jaar een rapport uit, maar het laatste dateert al van 2012. Daar moet nu verandering in komen. Alleen zijn minstens vier leden niet op de hoogte van hun aanstelling.

“Natuurlijk ga ik niet vergaderen volgende maand. Ik kan me niet eens herinneren dat ik me ooit kandidaat stelde. Laat staan dat ik op de hoogte was van mijn officiële benoeming.” Gynaecoloog Hendrik Cammu is verbijsterd. Volgens een KB dat maandag in het Staatsblad verscheen, is de professor een van de leden van de nieuwe Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking. Alleen heeft niemand hem daarvan verwittigd. Hetzelfde geldt voor minstens drie anderen. Zij stelden zich naar eigen zeggen wél kandidaat, maar dat gebeurde jaren geleden en sindsdien vernamen ze weinig of niets meer. Geen van hen was vrijdag op de hoogte van hun officiële benoeming.

Geen cijfers meer

De eerstvolgende vergadering van de commissie is voorzien op 19 december. Begin februari zou de commissie al een nieuw rapport voorstellen aan de Kamer. De vraag is of dat haalbaar is. “Als ik ooit een uitnodiging krijg, zal ik zien of de vergadering nog in mijn agenda past”, zegt advocate Myriam Van Varenbergh.

Al meer dan vijf jaar zijn er geen accurate cijfers meer over abortus in ons land. Door een gebrek aan kandidaat-leden dateert het laatste commissieverslag al van 2012. Het jaar voordien waren er 19.578 abortussen in België. Maar of dat aantal sindsdien is gedaald of gestegen, weet niemand.

De Evaluatiecommissie bestaat uit zestien experten, dat is wettelijk zo bepaald. De samenstelling is complex. Negen leden moeten vrouw zijn bijvoorbeeld. Maar er zijn ook acht artsen nodig, evenveel Frans- als Nederlands­taligen, enzovoort.

In april van dit jaar beloofde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) dat er “in de komende weken” nieuwe statistieken zouden komen. Intussen verwijst haar kabinet naar de diensten van Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA). Daar kan men voorlopig niet zeggen wat er is misgelopen. “De bevoegde ambtenaar is op dit moment helaas met ­vakantie.”