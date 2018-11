Dochters van Obama’s waren proefbuisbaby’s

Sasha en Malia Obama zijn proefbuisbaby’s. Dat zei Michelle Obama in een open­hartig interview met The ­Washington Post naar aanleiding van haar dinsdag te verschijnen biografie Becoming Michelle Obama. De voormalige First Lady vertelde aan de Amerikaanse krant dat ze met haar man naar een huwelijksconsulent ging, en dat ze moeite hadden om zwanger te worden. Na een miskraam ­besloten de Obama’s om ivf te proberen.

Michelle Obama’s boek is ­opgedeeld in drie grote hoofdstukken: Becoming Me, Becoming Us, Becoming More. Het eerste stuk is een grondig ­sociologisch portret van haar thuisstad Chicago. Michelle, die een diploma sociologie en Afro-Amerikaanse studies op zak heeft, gaat in dat eerste hoofdstuk dieper in op publiek onderwijs, ras, klasse en een prangend thema als gentrificatie. Het tweede hoofdstuk ­behandelt haar relatie met ­Barack Obama, en het derde hoofdstuk gaat over hun ­publieke leven samen.