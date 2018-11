Januzaj levert eerste assist, Casteels moet zich omdraaien, Sels houdt de netten schoon

Weinig activiteit op de Europese velden. Toch kwamen drie geselecteerde Rode Duivels in actie. In Spanje wist Adnan Januzaj zich te onderscheiden, Koen Casteels ging met Wolfsburg de boot in en Kevin Mirallas mocht bij Fiorentina een kwartiertje opdraven. Matz Sels hield de nul in Rijsel.

Foto: EPA-EFE

Adnan Januzaj groeit na zijn knieblessure langzaam maar zeker naar zijn beste vorm en dat is goed nieuws voor bondscoach Martinez. De Rode Duivel speelde een opvallende wedstrijd in de door Real Sociedad gewonnen wedstrijd op het veld van Levante (1-3), toch één van de revelaties van de start van de competitie in de Primera Division. Met onder anderen een assist bij de gelijkmaker mocht Januzaj terugblikken op een verdienstelijke partij.

Koen Casteels verging het minder goed. Hij verloor met Wolfsburg op het veld van het in de degradatiezone verblijvende Hannover (2-1). Door deze nederlaag blijft het team van de Belgische doelman hangen in de grijze middenmoot.

In Frankrijk moest Matz Sels met Straatsburg op bezoek bij Lille, het nummer twee uit het klassement. Sels keepte een uitstekende wedstrijd en hield zijn netten schoon waardoor de wedstrijd eindigde zoals ze was begonnen.

In Italië tenslotte speelde Fiorentina gelijk op het veld van het bedreigde (Frosinone) waardoor het de kans mist om aan te sluiten bij de top vijf van de Serie A. Kevin Mirallas begon op de bank, verving een kwartier voor tijd doelpuntenmaker Benassi en zag in de slotfase Pinamonti nog voor de gelijkmaker zorgen.