CEO Pro League moet zich verdedigen voor dubieuze licentie Moeskroen: positie François zwaar onder druk

De stoel van Pierre François als CEO van de Pro League, de vereniging van profclubs, wankelt. Dat Moeskroen een licentie kreeg terwijl hij communiceerde dat Les Hurlus in handen waren van een spelersmakelaar zorgt voor flinke deining bij de profploegen. De clubs in 1B overwegen zelfs juridische stappen.

Volgens Football Leaks schreef François twee jaar geleden aan AS Monaco, toen kandidaat-overnemer van Moeskroen, dat kopers zich moesten richten tot de Israëlische spelersmakelaar Pini Zahavi. Nochtans: enkele maanden voordien kreeg Moeskroen een licentie omdat het kon aantonen dat Zahavi géén banden had met hun club. Dat makelaars belangen hebben in een club is sinds 2015 immers verboden door de voetbalbond. “Pierre François is natuurlijk geen idioot”, zegt Pierre François over zichzelf. “Ik wist dus wel dat Pini Zahavi ergens in de constellatie achter Moeskroen verscholen zat.”

Binnen de Pro League wordt zwaar getild aan de onthullingen. Voorzitter Marc Coucke verdedigt evenwel zijn CEO: “Ik ken het dossier niet voldoende, maar als het gaat om één zin uit één mail… Zoals ik voorspeld had, zal er veel tegenkanting komen tegen de herstructureringen die we willen doorvoeren. Ze proberen de geloofwaardigheid aan te tasten van diegenen die de zaak echt willen uitkuisen. Soms op basis van details.”

Zelf opstappen

Niet iedereen neemt genoegen met die verklaring. “Als François niet recht in zijn schoenen staat, zou hij beter de eer aan zichzelf houden”, zegt een bestuurslid van de Pro League. Michel Louwagie van AA Gent: “Als dit waar blijkt te zijn, stel ik voor dat Coucke een raad van bestuur bij elkaar roept waar we dan uitleg kunnen vragen aan François.”

In principe komt de raad van bestuur op 19 november al samen maar sommige leden van de raad van bestuur willen niet zo lang wachten om Pierre François over deze zaak te horen.

Bovendien worden ook in 1B de messen gewet, vooral bij de clubs die ten voordele van Moeskroen degradeerden. Westerlo-manager Wijnants heeft de komende week al een onderhoud met François om uitleg te vragen maar daar blijft het niet bij. Alle clubs uit 1B, op KV Mechelen na, komen donderdag samen om over een gezamenlijk standpunt te praten. Onder meer OHL en Westerlo overwegen (opnieuw) juridische stappen omdat Moeskroen zijn licentie onrechtmatig zou hebben verkregen.