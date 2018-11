De vrouw die niet mag sterven: Democraten houden hart vast voor opperrechter van 85 jaar

Ruth Bader Ginsburg, een van de liberale rechters in het Hooggerechtshof, heeft de voorbije dagen in het ziekenhuis gelegen met drie gebroken ribben. Gevolg van een banaal werkongeval, maar toch kijkt heel de VS, en vooral de Democraten, met veel aandacht toe. Als de 85-jarige Ginsburg in de loop van de komende twee jaar overlijdt, krijgt Trump de kans een derde conservatieve opperrechter aan te duiden.