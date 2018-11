Na de zoveelste blamage: Marc Coucke gaat club, spelers en staf grondig analyseren op zoek naar ‘missing link’

De polonaise is een treurmars geworden. Marc Coucke (53) had zich zijn intrede bij Anderlecht compleet anders voorgesteld. We zijn pas 9 november en zowel Europa als de beker zijn al weg. Hoe moet het nu verder? Voorlopig schuift de RSCA-voorzitter nog niemand aan de kant – ook coach Hein Vanhaezebrouck niet – maar hij gaat wel alles en iedereen analyseren. Van polonaise via treurmars naar dodenmars: zover mag het niet komen.

De nederlaag tegen Fenerbahçe hakte er zwaar in. Op de luchthaven van Istanbul droop de ontgoocheling nog van het gezicht van Marc Coucke. Eerst wilde de Anderlecht-voorzitter geen interviews geven, maar plots bedacht hij zich. “Wat mijn gevoel is? Je mag kiezen tussen slecht en zeer slecht.”

De Europese uitschakeling met 1 op 12 in een zwakke groep is ronduit beschamend?

“Wat Anderlecht tot nu toe liet zien, is gewoon ruim onvoldoende. Dat verdienen deze club en onze fans niet. De nederlagen op Trnava en in de beker tegen Union ondermijnen alles.”

Heeft Anderlecht niet gewoon te weinig kwaliteit, voorzitter?

“Eerlijk waar: we dachten dat deze kern gewapend was om op drie fronten te strijden. We waren heel ambitieus, maar er zit geen standvastigheid in. De enige standvastigheid die we zien, is dat deze ploeg elke match een zwak moment heeft. Ook tegen Fenerbahçe zijn we weer met onze neus op de feiten gedrukt. Er zitten te veel zwaktes in deze kern.”

Uw coach wijt het aan de onervaren en erg jonge selectie.

“Dat is een deel van de waarheid. We betalen wat leergeld, maar het zit dieper dan dat. Soms spelen we goed voetbal, hé. Op Fenerbahçe hadden we aan de rust zestig procent balbezit en hadden we controle, maar het is geen bokswedstrijd waarbij je op het einde kunt winnen op punten als je de tegenstander niet knock-out klopt. In voetbal moet je goals maken en daarvoor missen we punch. En zodra we een tegengoal slikken, zakt alles als een pudding in elkaar.”

Uw trainer staat dus onder druk, als ik het goed begrijp?

“Neen, neen. De trainer staat niet onder druk. Wat niet wegneemt dat we grondige analyses gaan maken door veel gesprekken te voeren. Het is duidelijk dat ik ingrediënten mis om succesvol te zijn bij deze club. Ik wil weten wat die ingrediënten zijn.”

Met wie gaat u dan allemaal praten?

“Interne en externe gesprekken. Ik wil ook spreken met mensen die veel voetbalervaring hebben en de geschiedenis van Anderlecht door en door kennen. Zij hebben soms een andere visie.”

U bedoelt iconen als Van Himst of Zetterberg?

“Als er legends op bezoek komen, grijp ik altijd de kans aan om diepgaand met die mensen te praten, ja.”

Steekt u de hand ook in eigen boezem? U besliste toch mee over de samenstelling van de kern?

“Sinds ik de nieuwe voorzitter ben, is er al heel veel veranderd binnen Anderlecht. Ik ben bezig geweest met allerlei zaken rond de club, maar het basisproduct blijft natuurlijk het voetbal. Week na week moet alles ten dienste staan van die 90 minuten op de grasmat. Veel mensen hebben daarvoor hun best gedaan, maar op het veld komt het er momenteel niet uit. Dat is zonde.”

Diegene die de transfers deed, is Luc Devroe. Verwijt u hem iets?

“Nogmaals: iedereen deed zijn best. Luc ook. De kern is samengesteld met veel hogere verwachtingen, maar het resultaat valt tegen. Al denk ik dat sommigen nog wat tijd nodig hebben om te groeien.”

Zoals Sanneh, de man van acht miljoen?

“Ik ga hier geen individuele beoordelingen maken. Als ploeg hebben we gewoon dringend nood aan een referentiematch. Een resultaat waarop we verder kunnen bouwen.”

Iedereen verkeek zich ook op jullie competitiestart met 12 op 12. De euforie was toen te groot.

“Maar neen. Als je aan het seizoen begint met vier zeges, mag je toch in de wolken zijn? Dat hoort bij het voetbal. Gelukkig hebben we toen die twaalf punten gepakt, anders waren we in de competitie nu nog verder van huis.” (cynisch lachje)

Gaat u de spelersgroep toespreken voor de wedstrijd van zondag tegen AA Gent?

“Dat zullen we nog zien. Die match moeten we absoluut winnen. Dan sluiten we de heenronde af met 30 punten en dat is aanvaardbaar. We hebben alleen nog de competitie en daar moeten we nu het maximale uithalen.”

En wat als jullie niet winnen van AA Gent?

“Dan hebben we geen 30 punten, hé.”

Maar dan zullen er gevolgen zijn?

“Sowieso volgt er een grondige analyse. Iedereen spreekt nu al over transfers in januari, maar we zijn pas begin november. De huidige kern moet tot de winterstop bewijzen dat er meer in zit dan wat er nu uitkomt. Het moet toch ééns keren. Tot januari bekijken we match per match.”

Gaat u in januari dan nog eens miljoenen spenderen als u al zoveel geld uitgaf in de zomer?

“Ach, met de Financial Fair Play heeft Anderlecht geen enkel probleem. We zullen wel zien. Voetbal is wel een vreemde sector. Als je in een bedrijf eens een slechte maand heb, dan steek je de koppen bij elkaar en begin je opnieuw. Maar in het voetbal kan je je zulke slechte campagnes niet permitteren. Daar sta je elke dag in de kijker.”

De titel is nu dus een absolute must voor Anderlecht?

“Ola. Ik ging juist zeggen dat het bijna tijd was om dit interview af te ronden en met deze vraag heb je mij helemaal overtuigd. Maar we blijven ambitieus.”