Ook dat nog: defensieve zorgen voor Anderlecht tegen AA Gent

Anderlecht dat vóór 11 november al uit de beker en uit Europa ligt: dat gebeurde in de clubgeschiedenis nog maar drie keer eerder. Paars-wit kan zich in de competitie dus nog amper misstappen permitteren, maar voor het duel tegen AA Gent zijn er heel wat blessures.

Vooral achteraan zijn er veel problemen. Zo is Bornauw wellicht out met een hersenschudding, Vranjes sukkelt met de achillespees, Lawrence is onzeker met zijn enkel, van Cobbaut (enkel) is nog geen sprake en Milic is geschorst na zijn rode kaart tegen Waasland-Beveren. Op het middenveld ondergaat Trebel (buikspieren) dan weer de wekelijkse procedure om opgelapt te raken. Het goede nieuws was dat Kums tegen Fenerbahçe speelde zonder verdoving aan het staartbeen. Coach Hein Vanhaezebrouck zal wel een paar wijzigingen doorvoeren.