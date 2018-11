Portret van nieuwe Gentse vedette: schuchter met de tong, meedogenloos met de voeten

Geef Giorgi Chakvetadze (19) een bal en hij is niet te stoppen. Maar naast het veld is hij een schuchtere tiener die vertrouwde gezichten nodig heeft om zich op zijn gemak te voelen. AA Gent koestert zijn grootste talent als een parel en dat werpt zijn vruchten af. “Een jaar geleden stond hij op alle foto’s achteraan, nu meestal vooraan”, zegt Patrick Lips, die zich samen met een hele schare ontfermt over de Georgiër. Wij ontmoetten ‘Team Chakvetadze’.