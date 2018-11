Weekendinterview met Axel Witsel: “Het is moeilijk neen zeggen tegen Real”

Net als Axel Foley, het personage van Eddie Murphy aan wie hij zijn voornaam te danken heeft, is Axel Witsel een evergreen. Nog vóór zijn dertigste verjaardag speelt hij donderdag tegen IJsland zijn honderdste interland. Tussendoor kan hij in de Bundesliga met Borussia Dortmund Bayern München op zeven punten zetten. Wij hielden de ‘Beverly Hills Cop’ in Dortmund aan voor een gesprek.