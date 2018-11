Deze vier buitenlandse topaffiches met een Belgische link mag u dit weekend absoluut niet missen

Mocht u (door de VAR, of wat dan ook) even geen zin meer hebben in het Belgische voetbal, kijk dit weekend dan eens over de grens. In Dortmund, Manchester, Milan en Monaco staan vier topaffiches op het programma. U wil toch ook weten hoe Higuain wraak neemt op Ronaldo? Of hoe Titi Henry eindelijk zijn eerste (stunt)zege boekt? Een overzicht van al dat lekkers.