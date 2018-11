Spookrijder komt om het leven bij frontale botsing op E17 in Kortrijk

Kortrijk - Een spookrijder die vannacht op de E17 in het West-Vlaamse Marke reed is om het leven gekomen bij een frontale botsing.

Omstreeks vier uur vannacht kregen de hulpdiensten de melding van een spookrijder op een scooter op de E17 in de richting van de Franse grens. Vijf minuten volgde echter al het bericht van een frontale botsing in Marke, een deelgemeente van Kortrijk, net voor de verkeerswisselaar met de E403.

Een Franse chauffeur was frontaal in botsing gekomen met de spookrijder, een eveneens Franse twintiger die op slag dood was. Het is voorlopig nog onduidelijk hoe of waarom de jongeman in de verkeerde richting de snelweg was opgereden, het parket van West-Vlaanderen weet voorlopig ook nog niet waar de jongeman precies op de E17 terechtkwam.

De Franse autobestuurder was niet gewond maar wel in shock. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Door het ongeval was de E17 even afgesloten voor alle verkeer, en ontstond er een lange file. Intussen is er al wel opnieuw één rijstrook beschikbaar.