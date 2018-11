Trump begint bezoek aan Frankrijk met uithaal naar Macron

De Amerikaanse president Donald Trump brengt dit weekend een bezoek aan Parijs, voor de herdenking van de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Maar zijn vliegtuig was nog maar pas geland in de Franse hoofdstad, of Trump haalde al uit naar zijn gastheer, de Franse president Emmanuel Macron. Diens voorstel om een eigen Europees leger op te richten, noemde Trump op Twitter "zeer beledigend".

Hij riep de Europeanen op om liever hun bijdrage voor de Navo te betalen. Die instelling wordt nu vooral door de VS gesubsidieerd, aldus de Amerikaanse president.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!