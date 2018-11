Vrouw die schoonmoeder mee begroef getuigt: "Ik wist dat de politie zou komen"

De vrouw die in 2010 samen met haar echtgenoot haar overleden schoonmoeder begroef zodat ze samen het pensioen van de vrouw konden blijven opstrijken, heeft in de kranten van Sudpresse voor het eerst gereageerd op de feiten. "Ik wist dat de politie zou komen", vertelt Marie R.

De vrouw werd donderdag opgepakt en ondervraagd door de politie, nadat speurders in haar tuin in Montbliart, ten zuiden van Charleroi, het lichaam van Jeanine D. (80) gevonden hadden. Haar zoon Jean-Pierre D. was nooit gaan aangeven dat zijn moeder overleden was, en had haar lichaam in alle stilte begraven zodat zijn vrouw en hij acht jaar lang haar persioentje konden blijven opstrijken.

Marie R. beschrijft de dag dat ze samen met haar man haar schoonmoeder begroef in hun tuin: "Ik zei hem dat we problemen zouden krijgen met de politie, maar hij regelde alles. Ik betreur wat er is gebeurd: ik wilde het allemaal niet, ik ging ook niet akkoord en ik had het ook moeten verhinderen, maar daar ben ik niet in geslaagd." Toen haar man in juli overleed, wist ze dan ook dat de politie zou komen, dus toonde ze hen waar ze moesten zoeken.

Marie R. erkent dan ook dat ze "geen martelaar" is. De vrouw mocht donderdag na 24 uur in de cel terug naar huis, ze werd vrijgelaten onder voorwaarden. "Sinds ik terug ben, heb ik niets meer gedaan. Het leven valt me zwaar, ik slaap niet meer." De zestiger wordt nu beschuldigd van misbruik van sociale goederen en zal al het opgestreken geld moeten terugbetalen, een bedrag dat geschat wordt op meer dan 126.000 euro. “Haar eigendommen worden in beslag genomen, haar rekeningen zijn bevroren en haar huis zal verkocht worden om al het geld te kunnen terugbetalen”, aldus een speurder. Met andere woorden: de vrouw is alles kwijt.