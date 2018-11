Roeselare - De brandweer heeft zaterdagochtend een chauffeur uit het wrak van zijn wagen moeten bevrijden na een zwaar ongeval in Roeselare.

Het ongeval vond plaats op het kruispunt van de Mandellaan en de Trakelweg in Roeselare. Een man moest via de koffer van zijn wagen bevrijd worden door de brandweer. Hij werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht, maar was bij bewustzijn. Ook de andere wagen die betrokken was bij het ongeval was 'perte totale'.