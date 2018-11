Bewakingscamera's in de toiletten van een school, ouders zijn boos: "Radicale ingreep"

Een school in het Waalse Ans, nabij Luik, staat sinds enkele dagen in rep en roer. De oorzaak: de camera's in de toiletten van de leerlingen. Volgens ouders een te "radicale" ingreep nadat enkele leerlingen de toiletten vandaliseerden, maar de schooldirectie houdt voet bij stuk.

Het schoolbestuur van het Koninklijk Atheneum van Ans liet een week geleden bewakingscamera's installeren in de toiletten van de leerlingen, zowel bij de jongens als bij de meisjes. Een noodzakelijke ingreep, volgens de prefect van het schooldistrict. "We konden zo niet verder, we moesten een schokeffect creëren", aldus Jean-François Angenot.

De beslissing kwam er nadat de toiletten meermaals gevandaliseerd werden. "Sommige leerlingen verstopten de gootstenen, braken de zeepdispensers af, de toiletdeuren en de lichtschakelaars werden zelfs in brand gestoken. De schade stapelde zich op, de toiletten waren in lamentabele staat. We hebben verschillende dingen geprobeerd, maar het was niet meer aanvaardbaar qua respect voor het onderhoudspersoneel. Sommige leerlingen vonden het trouwens zelf te ver gaan, en hielden hun behoefte daarom op."

Het oudercomité van de school vindt de beslissing om camera's te installeren echter te vergaand. "Dit is radicaal, alle leerlingen moeten nu boeten voor een handvol rotte appels", klinkt het bij voorzitter Marc Vanmechelen. "Zo'n camera's, dat wordt toch delicaat. Er moeten toch andere oplossingen denkbaar zijn."

Het oudercomité vreest bovendien dat de opgenomen beelden in slechte handen terechtkomen. "Het gaat om beelden die gestolen kunnen worden." Desondanks gaan de ouders voorlopig mee in de beslissing van het schoolbestuur. "We zullen bekijken hoe het evolueert", klinkt het.

De school probeert intussen de gemoederen te bedaren door te benadrukken dat op de beelden "geen plassende leerlingen" te zien zijn. De camera's zijn naar verluidt namelijk gericht op de uitgang van de toiletten. "Er is geen sprake van een inbreuk op de privacy van de leerlingen", aldus Angenot. "De beelden worden trouwens ook enkel gebruikt als er een incident is, en kunnen enkel door de schoolprefect bekeken worden."