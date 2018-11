Rutten wil geen minister worden in is boos op Bourgeois

Gwendolyn Rutten heeft 'geen enkele ambitie' om minister te worden als de kans zich voordoet na de verkiezingen in mei. Ze wil burgemeester zijn en blijven in Aarschot. Rutten is overigens boos op Geert Bourgeois.

Het is zo een van de geruchten in de Wetstraat: als Open VLD na de verkiezingen in mei opnieuw in een regering stapt, dan is het met voorzitter Gwendolyn Rutten als minister. Die geruchten worden onder meer gevoed door Ruttens regelmatige claim dat een nieuwe regering evenveel vrouwelijke als mannelijke ministers moet kennen.

In Het Laatste Nieuws maakt ze dit weekend korte metten met die verhalen. "Zes jaar burgemeester, dat heb ik de kiezer in Aarschot beloofd. Ik heb geen enkele ambitie om minister te worden. Ik héb die kans de voorbije jaren al een paar keer gekregen, maar ik ben heel graag partijvoorzitter. Dat blijf ik tot 2020. Al weet je nooit wat 2019 zal geven. Valt het tegen, dan is het in de politiek als in het voetbal: dan sneuvelt de trainer. Maar daar ga ik niet vanuit, integendeel."

Boos op Bourgeois

In het interview maakt ze zich overigens ook boos op Vlaams minister-president Bourgeois (N-VA). Ze verwijt hem dat hij niets onderneemt tegen het lek van het assessment dat een nieuwe provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen moest helpen kiezen. Dat lek deed de liberale kandidate Carina Van Cauter de das om.

Rutten zegt in de krant: "Ik garandeer u: als dit in de privé gebeurt, wordt er niet gerust voor het lek is gevonden en er sancties zijn getroffen. Maar wat stel ik vast? Dat minister-president Bourgeois (N-VA) geen aanstalten maakt om dat lek op te sporen. Dat hij zich dus neerlegt bij het bedenkelijke arbeidsethos van minstens één van zijn Vlaamse ministers."