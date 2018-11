"Arrogant" Anderlecht riskeert transferverbod voor transfers van vier minderjarige spelers

Anderlecht riskeert een boete én een transferverbod voor de transfer van verdediger Chancel Mbemba en drie andere spelers. Dat meldt De Standaard, op basis van documenten die de krant kon inkijken in het kader van het 'Football Leaks'-schandaal. Ook Antwerp, Zulte Waregem én de Belgische voetbalbond zouden straffen riskeren.

Anderlecht haalde Chancel Mbemba in 2011 weg bij het Congolese FC MK Etanchéité. De verdediger was volgens wereldvoetbalbond FIFA op dat moment echter nog maar zeventien jaar oud, een inbreuk tegen het verbod op internationale transfers van minderjarigen. Ook de Amerikaan Patrick Tshiani (in 2011, toen de speler 16 jaar was), de Roemeen Dragos Stefan Cojocaru (in 2012, toen hij 15 jaar was) en de Nepalees Bimar Magar (in 2014, toen de jongen 16 jaar was) kwamen als minderjarigen naar Brussel.

Er zou daarom momenteel een onderzoek lopen naar paars-wit: het ‘Integrity and Compliance’-departement van de FIFA, dat onderzoekt of voetbalclubs zich aan de regels houden, stelt voor om Anderlecht een boete van 215.000 Zwitserse Frank (omgerekend zo’n 188.000 euro) én een transferverbod gedurende een transferperiode op te leggen. Opmerkelijk genoeg werd het onderzoek al in 2015 afgerond.

Ook andere Belgische clubs in het vizier

De FIFA wijst er daarnaast ook op dat België een probleemgeval is met betrekking tot transfers van minderjarigen. Zo vermeldt Kimberly Morris, hoofd van het bewuste FIFA-departement, in januari 2018 in een e-mail aan collega’s dat België en Engeland twee landen zijn met "systematische inbreuken" tegen de regelgeving. Er zouden volgens De Standaard naast de zaak tegen Anderlecht ook andere Belgische clubs geviseerd worden, meer bepaald Antwerp en Zulte Waregem.

Volgens het I&C heeft ook Antwerp in 2012 en 2013 drie jongeren in wedstrijden opgesteld zonder op voorhand toestemming aan de FIFA te hebben gevraagd voor hun transfer. Het gaat om drie jongeren die toen overkwamen uit Nederland: Serginio Martial (toen 15 jaar), Robert Roosen (14 jaar in 2013) en Jordi Ewanena (17 jaar in 2012). Het ‘Integrity and Compliance’-departement beveelt het disciplinaire comité aan om een boete te geven van 115.000 Zwitserse frank (100.940 euro). Antwerp liet aan EIC weten dat het huidige bestuur niet op de hoogte is geweest van het onderzoek en dat de club daarover meer informatie heeft gevraagd aan de FIFA. Tot ze die bijkomende informatie heeft, wenst de club niet te reageren.

Zulte Waregem en voetbalbond ooko genoemd

Ook Zulte Waregem zal zich volgens De Standaard voor het disciplinaire comité van de FIFA moeten verantwoorden. Daar gaat het om twee broers van de eerder genoemde Patrick Tshiani. Daniel en Joel Tshiani kwamen in 2013 als 15-jarigen over vanuit de Verenigde Staten en werden opgesteld in officiële wedstrijden. Net als voor hun broer Patrick (die in die tijd voor Anderlecht speelde) had de FIFA geen toestemming gegeven voor de transfer. Er dreigt een boete van 80.000 Zwitserse frank (70.220 euro) voor Essevee.

In de zaken tegen Anderlecht, Antwerp en Zulte Waregem dreigt, merkwaardig genoeg, ook de Belgische Voetbalbond (KBVB) in de klappen te delen. Het ‘Integrity and Compliance’-departement stelt een boete van 377.500 Zwitserse frank (331.300 euro) voor omdat volgens het onderzoek de Voetbalbond heeft verzaakt aan zijn taak om de aanvragen voor de transfers van de minderjarigen in te dienen bij de FIFA, schrijft De Standaard. De spelers zouden ongeldig ingeschreven zijn bij de KBVB.

In een reactie zegt de KBVB dat er ‘geen procedures’ lopende zijn over de spelers waarvan sprake is. Of dat betekent dat er sinds januari van dit jaar een uitspraak is geweest van het disciplinaire comité of de zaak geseponeerd werd, wilde de Voetbalbond niet verduidelijken.

Ook zou er bij de FIFA een groot dossier over Chelsea liggen. De club zou 19 spelers, onder wie 14 minderjarigen, niet volgens de regels hebben getransfereerd. Het I&C stelt een boete voor van 500.000 Zwitserse frank (439.000 euro) en een transferverbod voor vier transferperiodes. Dat zou een bijzonder zware straf zijn: de Spaanse clubs Real Madrid en Atlético Madrid kregen enkele jaren geleden voor gelijkaardige vergrijpen ook al een transferverbod, maar toen was dat 'slechts' voor twee transferperiodes.

"Arrogant" Anderlecht

Volgens De Standaard reageren de geviseerde clubs bij navraag door de FIFA naar vermeende inbreuken ook gepikeerd of arrogant, zo blijkt uit Football Leaks-documenten. Zo stellen de I&C-onderzoekers dat Anderlecht geprobeerd heeft om hen te "misleiden" in het dossier naar de problematische transfers. Zo laken ze dat Anderlecht niet alle gevraagde documenten over de transfer van Mbemba heeft overgemaakt, hoewel de club daartoe verplicht is.

In het geval van de Nepalees Bimar Magar lijkt Anderlecht nog een stap verder te zijn gegaan. Tijdens het onderzoek liet de club in november 2014 schriftelijk aan I&C weten dat de club de jongen niet zou kennen en dat de club "verbaasd" zou zijn dat er vragen worden gesteld over de speler. Terwijl de voetballer die in zijn eigen land "de kleine Messi" wordt genoemd (hij speelde al als 14-jarige in de Nepalese nationale ploeg), nadat hij nog maar een paar maanden eerder met de Anderlecht U17-jeugd aan meerdere internationale tornooien deelgenomen had.

I&C neemt het daarom niet dat paars-wit de speler "niet kent". Anderlecht zou, klinkt het in één van de FIFA-documenten, te kwader trouw hebben gehandeld. De club bleek niet bereid om op vragen te antwoorden.