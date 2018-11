Vader en zoon beschuldigen elkaar van moord op jonge mama

Geel / Izegem - Glenn M. (27) uit Izegem heeft volgens zijn vader de moord op zijn ex Sara Laeremans (21) in Geel alleen gepleegd. Vader Patrice M. (52) bekende wel dat hij die bewuste nacht in oktober 2017 samen met zijn zoon aan het appartement van Sara was. “Maar hij stond buiten toen ze werd omgebracht”, zegt zijn advocaat. Glenn M. blijft alles ontkennen.

Drie familieleden zitten sinds vorige maand in de cel op verdenking van en medeplichtigheid aan de moord op Sara Laeremans op 22 oktober 2017. Zij verschenen gisteren voor de raadkamer in Turnhout. Die ...