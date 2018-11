Dodentol stijgt tot elf na hevig onweer in Jordanië

Bij hevig onweer in Jordanië zijn vrijdag elf mensen om het leven gekomen. Dat melden de hulpdiensten. De stortregens veroorzaakten zogenaamde "flash floods", waarbij water heel snel gaat stijgen. In eerdere berichten was sprake van zeven doden.

In de wereldberoemde kloof van Petra moesten vrijdag 3.762 toeristen van allerhande nationaliteiten geëvacueerd worden om aan het water te ontsnappen.

Het was de regio Dabaa, ten zuiden van de hoofdstad Amman, die vrijdag getroffen werd door hevige stortregens. Hierdoor moest ook de autoweg in de woestijn in beide richtingen worden afgesloten. Verschillende inwoners kwamen om of raakten gewond, onder meer nadat hun wagen werd meegesleurd door het water.

Aan de inwoners die in de buurt van waterlopen, bruggen en tunnels wonen, werd opgeroepen om hun huis te verlaten. Ook zaterdag worden er immers nog stevige buien verwacht. De autoriteiten zetten helikopters in om mensen te evacueren. Door het noodweer blijven de scholen zaterdag gesloten.