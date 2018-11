Moeder van Chantana (23): “Enige fysieke dat ik nog van haar heb, is een haarlok”

Beringen / Genk - "Het enige fysieke dat ik nog van Chantana heb, is een haarlok. Die zal een bijzondere plaats krijgen”, zegt Chantana’s mama Inge Nijs (47). Chantana Gielen (23) stierf donderdagochtend op de Oosterring in Genk bij een botsing tegen een stilstaande vrachtwagen. Haar man Serhat Pekbak (23), die achter het stuur zat, overleefde de klap. “Serhat zegt dat hij liever zelf dood was geweest, maar hem treft geen enkele schuld”, zegt Inge. Zaterdag wordt Chantana begraven op het kerkhof van Beringen. “Ze krijgt er een plaats vlakbij haar overleden zoontje Marouane. Zo is ze opnieuw weer heel dicht bij hem.”

‘Chantana, you always lived the life you wanted. Rust zachte lieve bengel’, staat te lezen op een kaartje dat Inge Nijs heeft gemaakt. “Zoals ze op deze foto’s staat, zo was ze ...