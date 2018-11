Rapport bevestigt: Pro League-clubs hebben heel weinig spelers die in eigen rangen opgeleid zijn

De zestien teams uit onze Jupiler Pro League hebben in verhouding met andere Europese competities zeer weinig spelers die in de eigen rangen opgeleid zijn. Dat bevestigt het maandelijkse rapport van Football Observatory. Op de lijst van Europese landen met het kleinste aantal in de eigen club opgeleide spelers staat de Pro League op de derde plek. Enkel de clubs van de Serie A (Italië) en de Primeira Liga (Portugal) scoren slechter dan de Jupiler Pro League.

In het onderzoek ging Football Observatory na hoeveel spelers tussen 15 en 21 jaar minstens drie seizoenen deel uitmaakten van de spelerskern van de club waarbij ze hun opleiding genoten (huurperiodes niet meegerekend). In de Jupiler Pro League ligt dat cijfer op amper 8,4 procent, waarmee slechts 2 van de 31 onderzochte Europese competities slechter scoren. De Portugese Primeira Liga (7,7 procent) en de Italiaanse Serie A (7,4 procent) scoren allebei nog iets lager, terwijl de Turkse Süper Lig (8,6 procent) en de Engelse Premier League (11 procent) de top vijf vervolledigen. De competitie die het op dit vlak het beste doet is de Ligat ha'Al in Israël (28 procent), terwijl ook de hoogste klassen van Slovenië en Slowakije het met respectievelijk 27,5 en 26,8 procent zeer goed doen. Van de vijf topcompetities scoort de Franse Ligue 1 (18,8 procent) het best.

Eveneens opvallend is dat het Europese gemiddelde in oktober 2018 lager lag dan ooit: slechts 16,9 procent van alle spelers tussen 15 en 21 jaar, ofwel één op de zes spelers, was tussen zijn 15de en 21ste levensjaar minstens drie jaar actief bij de club waar hij werd opgeleid. In 2009 lag dat cijfer met 23,2 procent behoorlijk wat hoger. Vooral Zuid- en West-Europa scoren zeer slecht, terwijl Noord- en Centraal Europa het gemiddelde wat opkrikken.