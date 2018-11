PVDA gaat mee besturen in Zelzate, tot woede van huidig burgemeester: "Ook dit is doorbreken van cordon sanitaire"

Zelzate - PVDA gaat voor het eerst mee een Belgische gemeente besturen: de extreem-linkse partij bereikte een bestuursakkoord met de SP.A in het Oost-Vlaamse Zelzate. Beide partijen geven vanmiddag om 15 uur meer uitleg.

SP.A en PVDA hebben in Zelzate samen een meerderheid van 13 zetels op 23. PVDA behield bij de gemeenteraadsverkiezingen met lijsttrekker Geert Asman haar zes zetels, SP.A won er onder leiding van Brent Meuleman twee en heeft nu zeven zetels.

Beide partijen geven deze namiddag een persconferentie "naar aanleiding van bestuursonderhandelingen". Alle partijen onthouden zich in afwachting van commentaar, maar het gaat wel degelijk over het aankondigen van een coalitie. Het is de eerste keer dat PDVA in het bestuur van een Belgische gemeente komt. Sinds 2012 vormt ze in het Antwerpse district Borgerhout al wel een coalitie met SP.A en Groen.

De partij lukt dus wel in Vlaanderen wat in Brussel en Wallonië niet is gelukt: deel uitmaken van het bestuur. In Charleroi, Luik, Molenbeek en Herstal liepen coalitiegesprekken van de PVDA/PTB met de PS of Ecolo (Molenbeek) op niets uit.

Huidig burgemeester: "Ook dit is het doorbreken van het cordon sanitaire"

De coalitie van VLD-SD (de lijst van burgemeester Frank Bruggeman) en N-VA die Zelzate de afgelopen zes jaar bestuurde, verdwijnt door het akkoord tussen SP.A en PVDA integraal naar de oppositie. Tot woede van burgemeester Bruggeman, die bij de verkiezingen licht verloor maar wel de grootste partij in zijn gemeente bleef. "De Zelzatenaar heeft dit niet gewild." Ook klinkt het dat de partijprogramma's van PVDA en SP.A volgens Bruggeman "onbetaalbaar" zijn. "Deze coalitie is gesloten uit rancune tegenover mijzelf en de mensen die voor mij werken".

Bruggeman haalt ook scherp uit naar de nieuwe bestuurspartijen. "Dit is een slechte zaak voor Zelzate en voor de rest van het land", klinkt het. Bruggeman ziet gelijkenissen met het doorbreken van het cordon sanitaire tegen het extreem-rechtse Vlaams Belang. "Nationaal voorzitter John Crombez (van SP.A, nvdr.) haalt zich hiermee grote problemen op de hals. Wat hier gebeurt zullen de nationale partijvoorzitters hem niet in dank afnemen."

Bruggeman kondigt dan ook een oppositiekuur aan "waarbij wij zeer kritisch zullen toekijken".