Kaat Bollen maakt tweede erotische prent en speelt deze keer zelf ook een klein rolletje

Peer - Ze is er getrouwd en haar tweeling werd er gedoopt. Maar nu is restaurant L’Uno Coll Altro in Peer ook het decor van de tweede pornafilm van de Limburgse seksuologe Kaat Bollen. “Ik heb niets van de opnames gezien, ik mocht niet van Kaat”, lacht zaakvoerder Franco Candreva. Kaat speelt dit keer zelf ook een klein rolletje in de film.

Porna in Peer: een lekkerbekkende alliteratie die wellicht toch ook wat wenkbrauwen zal doen fronsen. De tweede erotische film van de Limburgse seksuologe Kaat Bollen werd de afgelopen dagen namelijk opgenomen in het bekende restaurant L’Uno Coll Altro in Peer, dat pas nog een eervolle vermelding kreeg in de Gault & Millau-gids.

Eerste huwelijksnacht

Twee jaar geleden regisseerde la Bollen haar eerste langspeel­pornafilm - lees: vrouwvriendelijke porno - in een landhuis in het Engelse Manchester met internationale pornoacteurs en -actrices. De afgelopen dagen deed ze hetzelfde in Peer. Dit keer met Vlaamse acteurs en de Hasseltse Alexa Wouters (27) als hoofdrolspeelster. De eerste bijna volledige Limburgse pornafilm dus.

“L’ Uno Coll Altro is een heel pittoresk restaurant, waar ik zelf getrouwd ben en mijn eerste huwelijksnacht beleefd heb. In hogere sferen”, lacht Kaat. “Dat wou ik ook bereiken met mijn nieuwe porna­film. Vandaar dat ik meteen aan deze locatie dacht. En ik heb het mij nog niet beklaagd. Ik weet niet of ik dit als restauranthouder zelf meteen gewild had. Maar Franco, de eigenaar, is echt heel open-minded. We hebben zelfs een scène in het restaurant zelf gedraaid. De hoofdrolspeelster gaat vreemd met de ober van het restaurant. Op de kapblok van het vlees wordt - euhm - anders vlees verwerkt, zullen we maar zeggen. Dat was fantastisch. Op de sluitingsdag hadden we het volledige restaurant voor ons.”

Romantisch

Zaakvoerder Franco Candreva stond er meteen voor open toen hij de vraag van Kaat kreeg. “Ik heb er niet lang over moeten nadenken”, vertelt hij. “Het is geen porno, het is porna hé. Dat is een verschil. Porna is een beetje romantischer. Als je een meisje wil versieren, wil je dat meisje imponeren, proberen in te pakken. Dat doe je niet door haar mee te nemen naar een doordeweekse frituur, maar naar een zaak die romantisch is en iets te bieden heeft. Ik ben wel benieuwd wat de klanten gaan zeggen. Mensen die hier werken vroegen: ‘Wat ga je doen?’ Maar hier in het restaurant begint alles. Mensen komen toch naar hier om te daten, omdat het mooi en lekker is. Dan gaat de rest vanzelf. En wat de B&B betreft: je gaat niet op hotel om met je vingers te draaien hé.”

Franco heeft zelf niets van de opnames gezien. “Ik mocht zelf niet op de set aanwezig zijn”, zegt hij. “Kaat zei: ‘Blijf maar weg’. Maar ik wil de film wel zien. Ik wil het interieur zien. En de meisjes. Jongens zijn niet zo mijn ding.” (lacht)

Sensueel

Gisteren liepen de opnames verder in de aanliggende B&B: een lesbische seksscène tussen hoofdrolspeelster Alexa en haar beste vriendin. Kaat regisseert de scène tussen de actrices. “We beginnen met het voorspel: smeer elkaar maar in met bodylotion”, stuurt ze aan. “Probeer heel haar lijf in te smeren, haar erogene zones. Knuffelen, zoentjes geven. Traag, sensueel. Een beetje lawaai maken mag.” De dames doen gehoorzaam wat Kaat voordraagt.

De Hasseltse hoofdrolspeelster Alexa is een klein jaar geleden pornoactrice geworden. “Ik speelde al lang met het idee en heb mijn kans gewaagd”, vertelt Alexa, nadat ze even wat lingerie heeft aangetrokken. “De eerste film viel zo goed mee en intussen is het mijn fulltime job geworden: films en foto’s. Dit is mijn tweede pornafilm. Ik vind porna heel leuk om te doen, omdat er ook een verhaallijn in zit. Er wordt met fantasieën gewerkt. Er wordt rekening gehouden met wat vrouwen echt opwindend vinden. In pornofilms is het meestal seks en klaar. Bij porna is niet alleen de seks belangrijk, maar ook het hele spel errond. Dat is superleuk om te doen. Het is voor mij de eerste keer dat ik een film in Limburg opneem. Meestal is het in Antwerpen, Oost- of West-Vlaanderen. Het is wel eens leuk om korter bij huis te werken.” (lacht)

Speeltjes

Een titel voor de film is er nog niet. “Daar moeten we nog eens goed over nadenken”, zegt Kaat. “Het grote verschil met mijn eerste film is dat ik er dit keer zelf in meespeel. Maar ik hou mijn kleren aan. Ik moet jullie teleurstellen. Of net heel blij maken. (schatert) Na mijn eerste film was dat de meest gestelde vraag: ‘Kaat, speel je er zelf in mee?’ Ik kon dus niet anders.”

“In het begin van de film geef ik een Ladies Night Homeparty bij de hoofdrolspeelster thuis”, legt ze uit. “Ik heb allerlei speeltjes bij en doorheen de film volgen we de dames die de speeltjes gaan uittesten en allerlei andere spannende dingen gaan doen. Ook mijn eigen speeltje Daily Kaat komt erin voor. Een beetje product placement ja, ik beken.”

Vanaf half december is de film onder andere op Telenet te zien. “Tegen de kerstvakantie”, zegt Kaat. “Dus als mensen een hete kerst willen, dan heb ik wel wat ideetjes. Mijn eerste film heeft het goed gedaan. In België heeft hij drie weken op rij op één gestaan op Telenet. Daar gaan we opnieuw voor. Op z’n minst.”