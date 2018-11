Anderlecht-aanvoerder gaat volgende week dan toch onder het mes

Anderlecht heeft een datum geprikt voor de buikspieroperatie van aanvoerder Adrien Trebel: volgende week dinsdag. Aanvankelijk wilde paars-wit de ingreep zolang mogelijk uitstellen en nog het resultaat tegen Gent afwachten zondag, maar de kans is klein dat die match nog voor uitstel zorgt. Trebel sukkelt al weken en haalt niet zijn beste niveau. Hij zal zondag wél nog de wedstrijd tegen AA Gent afwerken.

Trebel gaat onder het mes in Duitsland, waar de dokters hem garanderen dat hij dankzij hun methodes na een drietal weken weer zal kunnen trainen. De speler zelf houdt er rekening mee dat hij tot Nieuwjaar out is en pas weer tijdens de winterstage voluit zal kunnen gaan. Indien Trebel zich in Frankrijk of Engeland had laten opereren was de revalidatiepetiode sowieso langer geweest wegens andere technieken.